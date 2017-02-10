О малой родине – с любовью

Областные краеведческие турниры уже объединили свыше 1200 юных любителей истории более чем из 150 школ Владимирской области. Такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения, мотивируют детей и подростков на изучение истории родного края. Стартовавший в октябре прошлого года турнир «О малой родине с большой любовью» поддержали педагоги и краеведы Владимирской области.

Каждый месяц в районах проходят отборочные туры, в которых принимают участие сотни школьников. Команды-победители от каждой территории будут представлять свои районы в финале во Владимире. Главный приз – увлекательная экскурсия по Владимирской области.

Очередной этап турнира в Александрове собрал на одной площадке учащихся 11 школ района. Всего за звание лидера боролись более ста человек. Их приехали поддержать одноклассники и педагоги.

– Краеведением в нашей школе мы занимаемся очень давно вместе с историко-краеведческим клубом «Отечество», – говорит педагог-организатор школы № 3 города Александрова Лариса Жулева. – У нас много совместных проектов. Мы живем на земле, которая дышит историей.

Александровский музей-заповедник, кремль – это наша слава и гордость. Ребята с удовольствием ведут краеведческую работу. И мы благодарны нашему депутату Григорию Аникееву за то, что он поддерживает детей в их стремлении изучать родную историю. Этот турнир поможет им еще больше полюбить свой край, найти единомышленников, открыть для себя что-то новое.

Команды представили свои творческие выступления – авторские экскурсии по интересным маршрутам или объектам Александровского района с использованием собранных материалов, наблюдений и уникальных фактов. Команда «Стрельцы» из школы № 13 города Александрова удивила собравшихся видеороликом, в котором рассказала о своем путешествии по родному краю.

– Мы сделали видеопрезентацию, в которой показали самые интересные места нашего

Участники продемонстрировали знания по туризму и краеведению города, где любит проводить время молодежь: городской парк, мост, центральные улицы, – рассказывает Максим Галибин. – И эта работа позволила нам по-новому взглянуть на нашу малую родину, увидеть уникальное в том, что когда-то казалось совсем обычным.

Ребята ответили на вопросы, посвященные туристскому направлению, показали свое умение читать топографические карты и завязывать туристические узлы. Также участники поделились своими знаниями о промыслах и ремеслах, о народных умельцах и мастерах. К игре школьники готовились вместе после уроков.

– Мы ходили в библиотеку, читали книги по спортивному туризму, пересматривали материалы по краеведению, – рассказывает ученица школы № 3 города Александрова Полина Панина. – Нашей команде легко дались спортивные задания по туристическому мастерству, потому что мы постоянно ходим в походы и знаем все о подготовке к ним.

Победителем отборочного тура в Александрове стала команда «Стрельцы» школы № 13. Именно они в мае отправятся отстаивать честь района в финале. В феврале принять участие в следующих отборочных турах смогут школьники из Киржачского и Кольчугинского районов.