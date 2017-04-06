О малой родине – с большой любовью

Областные краеведческие турниры уже объединили более 1700 юных любителей истории из 160 школ Владимирской области. По мнению депутата Госдумы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Аникеева, такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения, мотивируют детей и подростков на изучение истории родного края. Каждый месяц в районных центрах региона проходят отборочные туры. Команды-победители от каждой территории представят свои районы в финале, который пройдет в мае во Владимире. Им предстоит побороться за главный приз – познавательную экскурсию по Владимирской области.

– Воспитание любви к малой родине – это одна из главных задач, которую надо решать сообща, – говорит депутат Госдумы Григорий Аникеев. – Именно поэтому очень важно формировать у подрастающего поколения интерес к своей истории, достижениям наших великих земляков. Очень ценно, что педагоги, краеведы и ребята поддерживают наши программы и активно в них участвуют. Подобные мероприятия обеспечивают связь поколений, пробуждают у молодых людей желание сделать что-то значимое и важное для своего края и всей страны.

Мы гордимся своими земляками

В Юрьев-Польском на отборочный этап краеведческой игры съехались старшеклассники из семи школ района. Ребята из Симской школы готовились к игре после уроков: изучали краеведческую литературу, вспоминали туристские навыки. Одиннадцатиклассник Владислав Соков очень любит ходить в походы. Вместе с друзьями он отправляется в природный заказник «Ольгина мыза» для изучения флоры и фауны своего края.

– Такой турнир – это отличная возможность рассказать ребятам из других школ района о наших достопримечательностях и природе, – говорит Владислав. – В Симе есть знаменитая усадьба князей Голицыных, где провел свои последние дни герой Бородинского сражения Багратион. Гордимся мы и Героем Советского Союза Александром Богомоловым, который во время Второй мировой войны со своим батальоном отразил семь вражеских атак и продолжил сражаться, несмотря на тяжелое ранение. Я уверен, что всем будет очень интересно узнать о людях, которые прославили нашу землю.

Об этом ребята и рассказали в творческом конкурсе, где командам необходимо было провести виртуальную экскурсию по интересному маршруту или объектам своего района. Участники из школы № 1 Юрьев-Польского посвятили свой рассказ любимой школе, которая уже отметила столетний юбилей. На век образовательного учреждения выпало множество испытаний: оно пережило гражданскую и Великую Отечественную войны, именно тогда здесь располагался эвакуационный госпиталь.

– Интерес к истории нашей школы – это то, что нас объединяет, -рассказывает ученица Кристина Батуева. -Здесь мы не только получаем новые знания, общаемся с друзьями, но и проводим свое свободное время.

Некоторые команды подошли к домашнему заданию очень креативно. Девчонки из села Энтузиаст «пропели» свою экскурсию, а ребята из школы № 2 рассказали об истории своей школы под живой аккомпанемент свирели. Педагоги поддерживали своих воспитанников, а жюри пришлось принимать непростые решения.

– Мероприятие в рамках «Туристической инициативы» Григория Аникеева проходит в нашем районе уже второй раз. В этом году мне посчастливилось оказаться среди членов жюри, – рассказывает заместитель директора Центра внешкольной работы Елена Минеева. – Я восхищена уровнем проведения турнира, качественно и тонко подобранными вопросами и тем, насколько эти вопросы могут расширить знания наших детей о малой родине.

Финал игры получился напряженным. Две команды набрали одинаковое количество баллов. Для выявления сильнейших участников турнира школьники отвечали на серию дополнительных вопросов. В итоге победили ученики 3-й школы Юрьев-Польского.

– Мы очень серьезно готовились к турниру и заслужили победу, – говорит ученица школы № 3 Евгения Потапова. – Нам помогали учителя, за что им большое спасибо. Теперь будем готовиться к финалу, на котором постараемся с честью представить наш район.

Мы отправляемся в поход

Сильные соперники собрались и в Судогде. За звание победителя отборочного тура боролись десять команд.

Судогодский район славится своими достопримечательностями: Дюкинские карьеры, усадьба Храповицкого в Муромцево, старинные храмы и удивительная природа. Обо всем этом рассказали участники интеллектуального турнира.

– У нас богатая история, красивые места, много памятников архитектуры, – говорит учащаяся Головинской школы Анна Малинина. – В рамках игры мы делимся своими знаниями со сверстниками и в то же время больше узнаем о нашей малой родине, развиваем свой кругозор, учимся работать в команде.

В туристическом этапе соревнований ребята также показали хорошие знания. В итоге победу завоевала команда судогодской школы №2.

– Нам очень интересны краеведение и туризм, – рассказывает капитан команды Наталья Лебедева. – Мы уже несколько лет ходим в походы, умеем ориентироваться на местности, прокладывать маршруты по карте, оказывать первую медицинскую помощь. И эти навыки нам пригодились. А еще, конечно, помог командный дух.

– Этот турнир учит любить историю, уважительно относиться к предкам и традициям нашей страны, – говорит учитель истории Судогодской основной школы Светлана Алимова. – Кроме того, такие конкурсы помогают воспитывать в детях патриотизм. Мы очень ценим внимание, заботу и поддержку, которую оказывает подрастающему поколению наш депутат Григорий Викторович Аникеев. И мы будем еще принимать участие в его проектах. Это очень важно для наших ребят.

Последний этап интеллектуального турнира состоится в Собинке. А уже в мае команды-победители районных игр встретятся в финале во Владимире.