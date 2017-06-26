Ковровчанин ответит за убийство сохатого

Подозреваемого в убийстве лося задержали на посту ДПС в деревне Ручей Ковровского района сотрудники ГИБДД. 55-летнего местного жителя “взяли” по наводке свидетеля. Полицейские установили, что вечером 23 июня охотник подстрелил дикое животное около деревни Пестово. После чего он скрылся с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось задержать, он дал признательные показания. Мужчина пояснил, что планировал сначала спрятать ружье, а потом отправиться на поиски убитого им животного.

Ущерб, причиненный Госохотоинспекции горе-охотником, составил 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции изъяли у задержанного ружье и патроны, а отдел дознания МВД “Ковровский” возбудил по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ “Незаконная охота”.

Максимальное наказание по данной статье – арест на срок до шести месяцев. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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