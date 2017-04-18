Служивый ответит за развратное фото «ВКонтакте»

На протяжении трех месяцев правоохранительные органы пытались выйти на след преступника, который вел с 15-летней школьницей беседы на темы секса и высылал ей фотографии своих гениталий.

В итоге полицейские установили личность подозреваемого: им оказался 21-летний молодой человек, призванный в конце декабря 2016 года на военную службу. Долг Родине он отдавал в одной из частей инженерных войск, которая дислоцируется в Муроме.

Туда и отправилась оперативная группа уголовного розыска. Интернет-развратника уличили в совершении преступления. Также выяснилось, что о возрасте девочки он прекрасно знал, но это не помешало ему продолжить обсуждать запретные темы.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия». В настоящее время солдат находится под наблюдением командования части.

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