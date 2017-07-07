Ковровчанин ответит за 17 сосен

В Ковровском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в дежурную часть полиции обратился представитель местного лесничества, который сообщил, что при патрулировании лесного массива, расположенного вблизи одной из деревень районного центра, он обнаружил срубленные деревья.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа зафиксировала факт вырубки 17 сосен. Суммарный ущерб, причиненный ковровскому лесничеству, составил более 347 000 рублей.

«Черным» лесорубом оказался 37-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном, пояснив, что незаконно срубленные деревья планировал использовать на строительство бани. В настоящее время ковровчанин задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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