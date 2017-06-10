Владимирцев зовут в телевизор

«Россия-1» запустила новый масштабный проект «ЯРоссия». Его цель – запечатлеть лица жителей нашей большой страны. Фотографии победителей конкурса с указанием города украсят эфирные заставки федерального канала. Более 150 жителей областного центра уже приняли участие в проекте.

Чтобы примкнуть к ним необходимо опубликовать личное фото с хэштегами #яроссия и #владимир. Среди самых активных участников, собравших от своего города 5000 фото, организаторы выберут одного счастливчика, которого увидит вся страна. Город-победитель, собравший 10 000 фото, увидит на телеканале «Россия-1»сразу двух своих жителей.

Разместить фотографии можно в комментариях к конкурсному посту в группе или отправив изображение в сообщения группы. После чего, обновив страницу, пользователь увидит свою фотографию на обложке группы #ЯРоссия.

Фото: https://vk.com/ya_rossia_tv