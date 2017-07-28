Владимирцев зовут на войну с борщевиком

Специалисты уверены: пока борьба с борщевиком Сосновского не приобретет федеральные масштабы в виде, например, федеральной программы, рассчитанной на несколько лет, справиться с сорняком не удастся. Карта распространения борщевика по России, по мнению ученых, должна наглядно показать масштабы катастрофы, а программа – повысить эффективность борьбы с “неприятелем”.

Страдает из-за нашествия зеленого “врага” и Владимирская область. В регионе-33 борщевик особенно уютно чувствует себя в Юрьев-Польском, Вязниковском и Муромском районах. Да что говорить, когда этого опасного гиганта можно встретить прямо в областном центре – например, на улице Лакина.

Бороться в одиночку с борщевиком – тяжело, более того – бессмысленно. Он очень быстро размножается и очень быстро растет, достигая в высоту порой трех метров. Поэтому пока он процветает по-соседству: на соседней улице, в соседнем районе, в соседнем регионе, с ним можно вести лишь локальные войны.

Для Сергея Сухопарова, начальника отдела по охране окружающей среды администрации города Владимира, информация “Призыва” о цветущем борщевике в “медвежьих” углах Владимира новостью не стала.

– Несмотря на то, что в последнее время владимирские СМИ больше пишут о конопле, которую обнаружили на месте разрытий теплоснабжающих организаций, борщевик намного опаснее. Конопля в наших условиях не вызреет, а для борщевика влажное лето – не помеха для завоевания новых территорий. Вот не так давно мы выкосили его на улице Василисина. Как правило, эту работу проводят администрации района. Горожане могут сигнализировать об обнаруженных зарослях борщевика им, – рассказал Сергей Владимирович.

На карте, разработанной учеными из Коми, уже зафиксировано свыше 4000 тысяч точек произрастания борщевика. Есть неравнодушные граждане и во Владимирской области, которые не поленились выложить фотографии растения, сделанные у деревни Бураково Камешковского района. “Пожаловаться” на борщевик может каждый – достаточно пройти регистрацию в программе и загрузить фото. После чего точка отобразиться на карте.

Борщевик – опасное растение с ядовитым соком, который оставляет сильные ожоги. Особенно опасно растение в летний период, так как оно обладает фототоксичным свойством: его сок, попадая на кожу под воздействием солнечного света лишает ее клетки защиты от ультрафиолетового излучения. Ежегодно химические ожоги получают десятки тысяч человек в стране. Для многих такая встреча заканчивается госпитализацией, а порой и летальным исходом.

Фото: http://kremen.today/wp-content/uploads/2016/06/kirjac-borsch.jpg