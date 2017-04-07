Владимирцев зовут в актёрский «Лес»

На выбор владимирцам предлагается два эскиза памятников.
Проголосовать за понравившийся вариант и оставить свой комментарий можно на сайте драмтеатра.
Напомним, что открытие памятника провинциальному актёру во Владимире будет приурочено к 170-летию драмтеатра. В 1848 году его основал провинциальный актер Иван Лавров. Памятник будет установлен на Театральной площади в будущем году.
Прототипами скульптуры станут герои комедийной пьесы Александра Островского «Лес» – Счастливцев и Несчастливцев. Именно персонажи этой пьесы – два путешественника по России – по мнению работников театра, больше всего подходят на эту роль.
На сайте драмтеатра также сообщается, что установка памятника предполагает масштабное благоустройство Театральной площади, которое начнется в ближайшее время.
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