На книжный праздник юных владимирцев зовут со своими кружками

В этом году он будет посвящен знаменитой сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Большая часть культурной программы фестиваля будет проходить за чаепитием. В связи с этим владимирцев просят захватить с собой любимую кружку или принести ненужную, неподходящую по стилю, подаренную на работе или просто надоевшую, которая не используется, но при этом вполне годная.

Потом эти кружки будут кочевать по проектам и фестивалям. «Кружечный сбор» будет проходить за большим столом с чаем из настоящего самовара. Здесь участников ждут встречи с писателями, мастер-классы и музыкальная программа.

В рамках фестиваля также пройдут: книжная ярмарка, мастер-классы от художников и ремесленников, выставки, квесты, викторины, творческие мастерские, детские спортивные и интерактивные игры с героями именитой сказки, катание на сигвеях и много другого интересного для детей и взрослых. Призы и подарки обещают всем участникам.

Владимирцев ждут в центре города на Соборной площади – сквер «Липки». Начало праздника в 12.00.

Напомним, что фестиваль «Буфестик» – это уличный детский праздник, в котором участвуют издательства из Москвы и Санкт-Петербурга, владимирские книготорговые организации, а также областные и городские библиотеки, художники, ремесленники, артисты и педагоги. Организует мероприятие администрация города Владимира совместно с книжным клубом «Эйдос».