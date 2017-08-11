Владимирцев зовут на «Матч»

Владимирцев приглашают посмотреть историческую драму Андрея Малюкова «Матч». Кинопоказ пройдет на Никитском бульваре, начало в 21.00.

Фильм повествует о событиях 1942 года, когда советским футболистам пришлось выйти на поле со сборной зенитчиков Люфтваффе в оккупированном Киеве. Эту игру называли «матчем смерти». В главных ролях – Сергей Безруков и Елизавета Боярская.

Как всегда, вход – свободный, скамейки и пуфы – для тех зрителей, кто успел занять места, коврики и пледы – под залог в размере 200 рублей. Бывалые зрители уже знают, что одеваться на ночной кинопоказ нужно теплее.

Во время кинопросмотра действуют простые правила: нельзя распивать спиртные напитки, курить, сорить и мешать другим зрителям. Дети в возрасте до 17 лет могут находиться на кинопоказе только в сопровождении своих родителей.

Как сообщило городское управление по делам молодежи, в случае неблагоприятных погодных условий проведение кинопоказа может быть отменено.

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Фото: http://www.mssvu.ru/gallery.html