Во Владимире появится памятник провинциальному актёру

Его установят на Театральной площади в будущем году

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Открытие памятника провинциальному актёру во Владимире будет приурочено к 170-летию драмтеатра.

Прототипами скульптуры станут герои комедийной пьесы «Лес» – Счастливцев и Несчастливцев. Как поясняют в пресс-службе театра, именно персонажи Островского – два путешественника по России  –  больше всего подходят на эту роль.

В ближайшее время будет проведен конкурс на создание проекта скульптурной композиции. На сайте драмтеатра можно будет обсудить работы и вместе с комиссией выбрать лучшую.

Фото: http://rusnovosty.ru/wp-content/uploads/2015/09/82500094.jpg

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