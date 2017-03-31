Во Владимире появится памятник провинциальному актёру

Открытие памятника провинциальному актёру во Владимире будет приурочено к 170-летию драмтеатра.

Прототипами скульптуры станут герои комедийной пьесы «Лес» – Счастливцев и Несчастливцев. Как поясняют в пресс-службе театра, именно персонажи Островского – два путешественника по России – больше всего подходят на эту роль.

В ближайшее время будет проведен конкурс на создание проекта скульптурной композиции. На сайте драмтеатра можно будет обсудить работы и вместе с комиссией выбрать лучшую.

Фото: http://rusnovosty.ru/wp-content/uploads/2015/09/82500094.jpg