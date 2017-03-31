Во Владимире появится памятник провинциальному актёру

Открытие памятника провинциальному актёру во Владимире будет приурочено к 170-летию драмтеатра.
Прототипами скульптуры станут герои комедийной пьесы «Лес» – Счастливцев и Несчастливцев. Как поясняют в пресс-службе театра, именно персонажи Островского – два путешественника по России – больше всего подходят на эту роль.
В ближайшее время будет проведен конкурс на создание проекта скульптурной композиции. На сайте драмтеатра можно будет обсудить работы и вместе с комиссией выбрать лучшую.
Фото: http://rusnovosty.ru/wp-content/uploads/2015/09/82500094.jpg
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