Общественники зовут владимирцев снять порчу с продуктов

Активисты проекта «Народный контроль» совместно с представителями регионального отделения Объединения потребителей России составят рейтинг представленных в областном центре торговых сетей.

Такое решение принято в связи с участившимися обращениями горожан: в частности, владимирцы жалуются на испорченные продукты в магазинах.

«За короткий промежуток времени мы получили несколько жалоб на нарушения, с которыми сталкиваются наши жители в магазинах – плесень, просроченные продукты, грязь и несоответствие ценников и чека. В связи с этим было принято решение усилить общественный контроль торговых точек. По результатам мероприятий вновь будет составлен рейтинг торговых сетей, который мы представим через средства массовой информации нашим гражданам, – отметил координатор проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.

Первые три торговые точки общественники посетили на минувшей неделе, с проверкой они нагрянули в магазины «Дикси», «Магнит» и «Пятёрочка», расположенные в Ленинском районе областного центра.

«Самое распространённое и практически неустраняемое нарушение – отсутствие товарно-сопроводительной информации на фруктах и овощах, на ценниках даже страна происхождения не всегда указана – это явное нарушение, но, по неизвестным нам причинам магазины не приводят данный сегмент в надлежащий вид, хотя проинформированы должным образом. Можно сказать, что нарушения буквально штучные и устранены были в нашем присутствии, в целом состояние магазинов вызвало положительные эмоции, но это только первые три точки, посмотрим, какая картина сложится в целом по городу», – подвёл итоги мероприятий руководитель Службы общественного контроля проекта Рубен Арустамян.

Кроме того, активисты выявили наличие фруктов и овощей с признаками порчи, несколько штук разбитых яиц, ненадлежащее оформление «Уголка потребителя» и один пакет сока с истекшим сроком годности.

Общественники отмечают: впереди большая и кропотливая работа, а потому к участию в общественном контроле приглашают всех желающих.

Фото: https://yarcube.ru/upload/iblock/572/nfqubnqfao.jpg