В Коврове земля опять ушла из-под ног

Вчера прямо на проезжей части улицы Кирова, связывающей центр города с микрорайонами имени Малеева и Кангина, неожиданно образовался провал. Яма была такая глубокая, что, угоди в неё легковушка, могла бы случиться беда.

Вызванные на место ЧП представители «Водоканала», перешедшего в ведение Завода имени В. А. Дегтярева, установили, что причиной проседания грунта и повреждения асфальтового покрытия стал прорыв канализационной трубы большого диаметра.

В процессе обследования места аварии при помощи экскаватора была сделан раскоп примерно двухметровой глубины. Движение автотранспорта по улице Кирова от пересечения с улицей Крупской до водонапорной башни перекрыли на срок с 1 до 2 июня.

Водителям приходилось делать большой крюк для того, чтобы объехать проблемный участок по другим улицам. Официальное предупреждение о провале на Кирова появилось на сайте горадминистрации лишь в 16.54, то есть спустя часы после того, как улица уже была перекрыта.

Это уже третий случай внезапного появления опасных для людей и техники провалов на проезжей части ковровских улиц. В феврале текущего года асфальт в Коврове уже проваливался на улицах Еловой и Волго-Донской, причем в первом случае – на дороге, отремонтированной осенью 2016-го перед проведением международного спортивного форума.

В яму на Еловой угодили сразу две легковушки, одну из которых даже «прославили» в телесюжете по «Первому каналу» на всю страну. Кстати, место аварии на Еловой сначала засыпали щебнем, а потом заасфальтировали. Однако асфальт там постепенно разрушается вновь.