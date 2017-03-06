На водителя в Коврове упал кирпич

Не меньший резонанс, чем провал двух автомобилей на улице Еловой, получило ДТП у линии Горьковской железной дороги в районе улицы Локомотивная. Там на проезжающую под путепроводом «ВАЗовскую» «четверку» неожиданно с высоты нескольких метров упал увесистый кирпич, причем довольно метко.

Серьезные повреждения получили не только машина, но и 30-летний водитель – у него медики диагностировали черепно-мозговую травму. Скорее всего, кирпич оторвался от свода путепровода. По данному факту проводится проверка.

Впрочем, угадать все опасные места на ковровских дорогах не поможет никакой суперкомпьютер. Опасны даже парковки у крупнейших ковровских торговых центров. Так, на минувшей неделе у универсама «Атак» на улице Грибоедова «Лада-Приора» «села» на ледяной бугор, скрытый огромной лужей. В результате владелец легковушки остался без бампера и поврежденным порогом, не считая иных неприятностей.

Даже вполне безобидные канализационные люки зачастую являются объектами повышенной опасности. Так, на днях безвестно пропала крышка такого люка, расположенного на проезжей части улицы Абельмана. Просто чудо, что никто не въехал в зияющую яму до того, пока ее не огородили. А на улице Маяковского провалился асфальт рядом с подобным люком, из-за чего колодец сам по себе превратился в опасное препятствие.

В условиях ранней весны, при неважно организованной в городе работе по вывозу снега многие ковровские улицы превратились в подобие каналов. Из-за отсутствия канализации вода постоянно разрушает уложенный асфальт. В последний раз всерьез о строительстве «ливневки» в мэрии говорили более трех лет назад. В 2013-м даже разработали проект общегородской ливневой канализации стоимостью в 140 млн рублей. Однако на его реализацию в городском бюджете средств не нашли.

В бюджете нынешнего 2017 года средства на устройство ливневой канализации заложены. Но лишь 15 млн рублей, что с учетом инфляции меньше 10-процентной потребности. Эти полтора десятка миллионов предполагается потратить на решение локальных задач по наиболее затопляемым в распутицу и непогоду участкам улиц: в месте примыкания к проспекту Ленина улицы Чернышевского в центре города, улицы Ленинградской на «Малеевке» и подъезда к средней школе № 9.

Даже если эти планы удастся реализовать, проблемы отсутствия общегородской «ливневки» это не никоим образом не решит. Да и нет никакой гарантии, что заложенные на ливневую канализацию миллионы мэрия в «пожарном» порядке не перебросит на какие-нибудь более актуальные для нее сиюминутные траты, типа баннера за 3 млн рублей для прикрытия недостроенного мотодрома.

Фото: http://sfw.so/uploads/posts/2008-12/1228720483_car_03.jpg