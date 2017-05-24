ООО «Технокомф СТ»: удобство во всем

Одна из ее производственных площадок развернута в пос. Ставрово (Собинский район).

Поставщик IKEA

ООО «Технокомф СТ» образовано в 2005 году в городе Подольске Московской области. Основная специализация компании – производство мягкой мебели и матрасов. После того как новое производство стало набирать обороты, возникла потребность в расширении площадей. Инвесторы выбрали площадку в Ставрово на базе переформатированного завода АТО. В конце 2011 года с линий предприятия вышла первая партия продукции.

Сегодня ООО «Технокомф СТ» – один из крупнейших региональных налогоплательщиков. Основной профиль производства остался прежним. Предприятие выпускает матрасы и диваны, соответствующие современным запросам потребителя. Основным покупателем продукции является компания IKEA.

Для повышения уровня конкурентоспособности ООО «Технокомф СТ» разрабатывает собственные модели диванов. Данное направление ведут сотрудники экспериментального участка. Отличительная особенность собственных разработок компании – высокое качество и интересные дизайнерские решения.

Хорошая цена

Проведение взвешенной ценовой политики – один из приоритетов компании. Производственная деятельность выстраивается так, чтобы удерживать занятые позиции в сегменте качественной продукции по доступной цене. На предприятии постоянно ведутся разработки по снижению затрат. С этой целью, к примеру, закуплено стегательное оборудование, позволившее снизить себестоимость производства матрасов. А наличие станков для резки ППУ позволяет подготавливать поролон под заявки производства и экономить на складских площадях, тем самым также оптимизируя затраты на выпуск продукта.

В целом уровень производственной оснащенности ООО «Технокомф СТ» в полной мере отвечает представлениям о современном предприятии. Все линии оснащены станками и оборудованием от ведущих европейских машиностроителей. За счет этого предприятие выполняет плановые показатели производительности и обеспечивает высокий уровень культуры производства. Это, действительно, производство XXI века.

Условия роста

Здесь заняты 500 человек. В отношении каждого из них ООО «Технокомф СТ» зарекомендовало себя как надежный работодатель, неукоснительно соблюдающий все требования трудового законодательства по социальной защите работающих.

Сотрудники компании могут рассчитывать на достойный уровень оплаты труда и приятные материальные бонусы. Предприятие также оплачивает обучение, компенсирует жилье.

Портфель заказов ООО «Технокомф СТ» сформирован на перспективу. Здесь готовы принять на работу и специалистов, и тех, кто только осваивает азы рабочих специальностей.

От претендентов потребуют желание работать, повышать квалификацию, осваивать новые образцы продукции.

Светлана САЛАТАЕВА

Держи «пятерку»!

Компания внедряет современные стандарты производства. ООО «Технокомф СТ» организует работу предприятия по принципу бережливого производства – системы «5С»:

сортируй

соблюдай порядок

содержи в чистоте

стандартизируй

сохрани достигнутое.

Данный принцип лежит в основе разработки любого вида продукции компании. Сортировка отходов помогает организовать безотходное производство и свести к минимуму воздействие на окружающую среду.