Нерадивых родителей призовут к ответу

Акция, которая пройдет в регионе-33 с 22 мая по 2 июня, направлена на побуждение родителей, забывших о долге перед своими несовершеннолетними детьми, принять меры по оплате алиментов.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, в рамках акции во всех территориальных отделах судебных приставов пройдут рейды по месту жительства злостных неплательщиков алиментов, состоятся проверки бухгалтерий тех организаций и фирм, где работают должники, а для заинтересованных жителей региона будут проведены две прямые линии с руководством Управления по вопросам взыскания и начисления алиментных платежей.

На сегодняшний день на исполнении у судебных приставов нашей области находится свыше 7 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних детей.

813 должников по алиментам в текущем году временно лишены водительских прав. 823 человека, суммарный долг которых перед детьми превышает 101 млн рублей, до полного погашения долга не смогут покинуть пределы РФ. 375 граждан привлечены к административной ответственности по статье «уклонение от уплаты алиментов», в результате чего 57 должникам судом было назначено административное наказание в виде ареста сроком от 3 до 10 суток. К уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ за 4 месяца текущего года привлечено 252 нерадивых родителя.

Фото: http://zel-kino.ru/page/foto_po_alimentam/