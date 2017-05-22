Нерадивых родителей призовут к ответу

В преддверии международного Дня защиты детей судебные приставы Владимирской области объявили о старте акции «Бывших детей не бывает».

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Акция, которая пройдет в регионе-33 с 22 мая по 2 июня, направлена  на побуждение родителей, забывших о долге перед своими несовершеннолетними детьми, принять меры по оплате алиментов.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, в рамках акции во всех территориальных отделах судебных приставов пройдут рейды по месту жительства злостных неплательщиков алиментов,  состоятся проверки бухгалтерий  тех организаций и фирм, где работают должники, а  для заинтересованных жителей региона  будут  проведены две прямые линии с руководством Управления  по вопросам  взыскания  и начисления  алиментных платежей.

На сегодняшний день на исполнении у судебных приставов нашей области находится свыше 7 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних детей.

813 должников по алиментам в текущем году временно лишены водительских прав. 823 человека, суммарный долг которых перед детьми превышает 101 млн рублей, до полного погашения долга не смогут покинуть пределы РФ. 375  граждан привлечены к административной ответственности по статье «уклонение от уплаты алиментов», в результате чего 57 должникам судом было назначено административное наказание в виде ареста сроком от 3 до 10 суток. К уголовной ответственности  по ст. 157 УК РФ за  4 месяца текущего года привлечено 252 нерадивых родителя.

Фото: http://zel-kino.ru/page/foto_po_alimentam/

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