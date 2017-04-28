В Ковровском районе нашли дуб, росший в Смутное время

Сотрудники Историко-краеведческого музея Ковровского района обнаружили старый дуб, возраст которого может доходить до четырёхсот лет и более. Растёт в настоящем медвежьем углу, куда добраться можно лишь пешком или на вездеходе, поэтому даже местные жители практически не подозревали об этом гиганте.

Находится это место в пределах Новосельского поселения Ковровского района южнее федеральной трассы М7 в нескольких километрах от села Марьино. Окруженный сырыми, труднопроходимыми в распутицу перелесками, там растёт смешанный лес, в котором выделяется уголок с несколькими старыми дубами и липами. Часть этих деревьев образуют подобие аллей и явно посажены там рукой человека.

Оказалось, что в том месте в старину находилась усадьба семейства Горюшкиных, представители которого в 1794 году были внесены в VI часть дворянской родословной книги Владимирской губернии, куда записывалось только древнее родовитое дворянство. Известно, что еще 380 лет назад, в 1637 году, там жил в своей усадьбе Василий Андреевич Горюшкин, которому первый царь из династии Романовых Михаил Федорович пожаловал сельцо Чурильцево Медушского стана Владимирского уезда. На месте Чурильцева и растут старые дубы. Очевидно, они были посажены прежними владельцами усадьбы.

Предварительный осмотр самого крупного из старых дубов показал, что ширина его ствола, в котором имеется три дупла, – около полутора метров. Обхватить его можно разве что втроем, да и то, если руки окажутся достаточно длинные.

Часть ветвей горюшкинского дуба-великана обломаны, но дерево живое, верхние ветви скоро вновь оденутся зеленой листвой. Примерные расчеты позволяют утверждать, что этому дереву около 400 лет. Более точно определят возраст дуба биологи.

Не исключено, что этот гигант – тогда ещё юный и тонкий – рос во времена Минина и Пожарского, начав свой век в годы Великой Смуты начала XVII столетия.

Известно, что после отмены крепостного права в 1861 году усадьба прекратила существование. Сегодня Чурильцево до сих пор числится в в списках населенных мест как деревня, не имеющая ни одного постоянного жителя (поблизости ведут хозяйство два фермера).

А все могло сложиться совсем по-иному. В начале 1990-х гг. туда собрались провести асфальтированное шоссе, потому что рядом были заложены коллективные сады. Однако когда уже заасфальтировали несколько километров, Советский Союз развалился, а в новой России средств к продолжению строительства не нашлось. И шоссе осталось дорогой в никуда.

А оставшееся расстояние до Чурилово оказалось самым гиблым и труднопроходимым местом. Там до сих пор существует так называемый «зимник» – дорога из горбыля, по которой хоть как-то могут проехать лесовозы или внедорожники. Да и то в весеннюю распутицу даже тяжелой технике туда лучше не соваться. А сады по причине отсутствия шоссе так и не задались.

Огромные деревья, бурелом, бездорожье, полумрак и тишина, нарушаемая лишь похожими на смех и плач криками болотной выпи – там теперь «потерялся» старый дуб, заставший Смутное время.

Теперь музейщики и экологи намерены изучить уникальное дерево и весь реликтовый чурильцевский парк, где интерес также представляют другие дубы и, как минимум двухсотлетние, березы и липы. По существующей практике дуб, которому более трех веков, необходимо привести в порядок, оградить и поставить на учёт как уникальный памятник природы.

Не исключено, что он еще станет одной из достопримечательностей Ковровского района, тем более что история данной территории ведется со Стародубского княжества, а изображение старого дуба до сих пор является гербом данного муниципального образования.

Дуб заслуженно считается царским деревом наших лесов. Его жизнь может исчисляться столетиями, он выдерживает почти все погодные катаклизмы, в том числе благодаря крепкому стволу и мощным корням, устойчив к ураганными ветрам.

В старину дубам даже поклонялись, в целом ряде религий, например, у кельтов дуб – священное дерево. Древние славяне именовали дуб «Перуновым деревом», исключительно из дубовой древесины они вырезали идолы Перуна – бога грома и молний.

И в наши дни старые дубы-великаны почитаются как уникальные памятники природы и свидетели давно минувших дней. Обычно в каждой территории подобные вековые дубы известны наперечет, так как подобное царь-дерево всегда на виду.