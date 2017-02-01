В Ковровском районе 18 семей отпраздновали новоселье

Событие, которое мы анонсировали в середине января, свершилось: в Доброграде Ковровского района состоялось торжественная церемония вручения ключей от нового благоустроенного жилья.

Обладателями квартир стали 18 семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в числе которых были погорельцы и многодетные семьи, – сообщает пресс-служба “Белого дома”.

Новые квартиры для очередников приобретены в рамках подпрограммы «Социальное жильё» региональной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области». Из областного бюджета на эти цели выделено 23 млн 968 тысяч рублей, а из районного в рамках софинансирования – 4 млн 232 тысячи рублей.

Ковровский район ежегодно принимает активное участие в реализации мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области». Так и приобретение новых квартир в Доброграде стало возможным благодаря финансированию из областного и муниципального бюджета.

Фото пресс-службы администрации области