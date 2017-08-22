В Ковровском районе для туристов разработали горный маршрут

История добычи известняка в Мелехово и его окрестностях всё больше привлекает внимание туристов. Одни только панорамы карьеров, где можно видеть более чем 30-метровые стены из множества слоев известняка, в том числе различные окаменелости, весьма впечатляют.

На повышение этого интереса играет и новая выставка районного историко-краеведческого музея «Горный промысел в Ковровском крае. История и современность». Не исключено, что она станет основой для постоянной экспозиции по истории горного дела, которую удачно дополнят уже практикующиеся автобусные экскурсии по мелеховским карьерам.

На выставке представлено множество исторических фотографий и документов различных веков, а также ряд экспонатов, рассказывающих о добыче известняка в нынешнем поселке Мелехово и его окрестностях.

Еще в XVII столетии белый камень и известь отсюда шли на строительство храмов, стен и башен Суздальского Покровского монастыря, причем развитие известкового промысла близ нынешнего поселка Мелехово велось по указу самого царя Алексея Михайловича.

О добыче белого камня-известняка в третьей четверти XVIII столетия писали академики – ученик великого Ломоносова Иван Лепехин и поступивший на русскую службу немецкий ученый Петр Паллас, посещавшие окрестности деревни Федотово, ныне вошедшей в состав Мелехово.

На выставке представлена копия монастырской приходо-расходной книги 1690-х гг., свидетельствующей о закупке известкового камня с «Великовских гор» для строительства во Владимирском Рождественском монастыре.

Интересны фотографии владельцев каменоломен прошлого и позапрошлого веков, широко занимавшихся благотворительностью. Например, один из первых горнозаводчиков Ковровского уезда конца XIX – начала XX веков Сергей Петров на свои средства выстроил сельскую школу в селе Большие Всегодичи, в здании которой детей учат до сих пор!

В конце XIX века в Ковровском уезде на «Великовских горах», как тогда именовались мелеховские окрестности, действовало восемь частных каменоломен, добывавших более 30 тысяч кубометров известняка в год, который продавали не только по всей Владимирской губернии, но и в соседних Костромской и Ярославской губерниях.

Фотографии, сделанные уже после Великой Отечественной войны, запечатлели труд рабочих в мелеховских карьерах, когда мужчины вручную дробили известняк, а женщины лопатами загружали расколотый камень в кузова самосвалов. Механизировали этот тяжелый труд лишь в середине 50-х.

Ныне Мелехово-Федотовское месторождение известняка, досконально изученное геологами еще в середине XX века, дает поистине уникальное сырье, по ряду позиций почти не имеющее аналогов в Центральной России, разработкой которого занимаются два крупных промышленных предприятия – «Владимирское карьероуправление» и «Ковровское карьероуправление». А разведанных запасов в этом месторождении хватит еще не на один век.

Кстати. Одним из поводов создания выставки стало 160-летие выхода в свет работы известного владимирского археолога, историка и краеведа Константина Тихонравова «Известковые копи во Владимирской губернии». Она описывает промыслы по добыче известкового камня в Ковровском уезде и служит первым серьезным трудом по истории горного дела в пределах нынешнего Владимирского региона.