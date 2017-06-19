В Ковровском районе ревнителей истории «отодвинули» от юбилея

Скоро, 26 августа, в Ковровском районе отметят 865-летие города Стародуба на Клязьме. Праздник состоится в селе Клязьминский городок, которое ведет свою историю со стародубского посада, известного с XVI века. На минувшей неделе состоялось заседание оргкомитета стародубских торжеств. Однако представленный на нем управлением культуры районной администрации проект плана подготовки и проведения праздничных мероприятий вызвал, по меньшей мере, недоумение.

Прежде всего, почему-то не планируется задействовать представителей Русской Православной Церкви, хотя центральным объектом и архитектурной доминантой Клязьминского городка является действующая Покровская церковь, возведенная в 1802 году князьями Волконскими – наследниками Стародубских.

Представитель районного ДК озвучила предложение включить в программу праздника выступление дружины реконструкторов из Меленковского района, причем была обозначена и «цена вопроса» – 60 тысяч рублей. И это притом, что в Коврове успешно действует свое объединение реконструкторов «Стародубская застава». Его возглавляет Илья Елисов. Он и его единомышленники, среди которых немало молодежи – студентов вузов и колледжей, уже несколько лет изучают историю Стародуба и Стародубского княжества, активно участвуют в районных мероприятиях совершенно бесплатно.

Хотя юбилей Стародуба – праздник в первую очередь, исторический, районный историко-краеведческий музей управление культуры почему-то не считает нужным привлекать. В оргкомитете нет ни одного историка и краеведа. Не задействована даже житель Клязьминского городка Светлана Кузьмина – краевед-энтузиаст, создавшая уникальный музей в Клязьмогородецкой средней школе, непревзойденный знаток местной старины.

Кстати, и сам школьный музей, который содержит множество интереснейших экспонатов, в плане праздничных мепроприятий тоже не задействован, как и вся сельская школа.

Забыли пригласить на праздник и прямых потомков князей Стародубских, род которых продолжается по линии Гагариных, представители которой сейчас живут, в частности, в Санкт-Петербурге. Ранее они посещали Ковровский район.

Управление культуры в лице его руководителя Надежды Грачевой (примечательно, что все управление состоит из одного-единственного человека, руководящего аж четырьмя учреждениями культуры) пытается свести празднование юбилея одного из древнейших городов Владимирского края к банальному мероприятию сельского уровня без стародубской специфики и колорита.

Остается надеяться, что руководство района проявит здравый смысл, и проект плана подготовки и проведения праздничных мероприятий будет откорректирован.

К сведению. Стародуб – древнейший населенный пункт нашей территории, основанный в 1152 году великим князем Киевским Юрием Долгоруким. В течение нескольких столетий был центром самостоятельного Стародубского княжества, а потомками стародубской княжеской династии являются, в том числе, известные в отечественной истории князья Пожарские, Ромодановские, Гагарины и Ковровы.

Фото: http://ic.pics.livejournal.com/andrey_s/ 27515435/23833/23833_900.jpg