В Ковровском районе на машину журналиста упал дорожный знак

Следуя 10 марта на своем личном автомобиле «Лада-Калина» из Вязников во Владимир по федеральной трассе М7 «Волга», в Ковровском районе при подъезде к селу Павловское он неожиданно столкнулся с… дорожным знаком!

На разделительном металлическом отбойнике был установлен временный знак «Дорожные работы». Впрочем, никаких работ к тому времени уже не велось. И когда, следуя в левом ряду, «Лада-Калина» перед въездом в населенный пункт сбросила скорость, перед ней на проезжую часть внезапно упал тот самый временный дорожный знак. Очевидно, его просто сдуло ветром.

В результате машина столкнулась с достаточно массивной металлической конструкцией, на которой был установлен знак, тоже выполненный из металла. Лишь благодаря тому, что скорость движения оказалась невысока, железяка «всего лишь» насквозь пробила левое переднее колесо и серьезно повредила бампер, не считая более мелких неприятностей.

Водитель зафиксировал повреждения авто и препятствие на дороге (его, кстати, потом очень оперативно убрали невесть откуда появившиеся дорожники, которые даже не извинились), и вызвал сотрудников ГИБДД, составших соответствующий протокол.

Журналист намерен добиваться возмещения причиненного его машине вреда в судебном порядке. Если бы он ехал чуть быстрее, металлическая конструкция могла бы угодить в салон с куда более тяжелыми последствиями.