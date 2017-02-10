В Камешково строят без запарки, но с парилкой

Строительство новых объектов инфраструктуры райцентра ведется при поддержке «Фонда развития моногородов». Стройки финансируются из федерального и областного бюджетов.

Новые очистные сооружения мощностью 4500 кубометров в сутки, расположенные к юго-востоку от города, готовы более чем наполовину. Их строит столичный подрядчик ОАО «Мосдорстрой».

В общей сложности на этом объекте заняты почти 70 человек и 12 единиц техники. Больше всего – бетонщиков и сварщиков. Бетон подвозится на стройплощадку почти непрерывно. Стены бетонной монолитной чаши, которая пока намечена целым лесом металлической арматуры, растут почти прямо на глазах.

Предстоит также устроить ограждение территории водозабора и проходную, а дорога туда останется щебеночной, асфальт на новые очистные решили не подводить.

Для рабочих рядом с объектом сооружен целый временный строительный городок, где они живут в достаточно комфортных условиях, не тратя на дорогу лишнего времени. Там имеются уютная столовая и даже небольшая, но хорошо оборудованная баня с парилкой – для постоянно занятых на открытом воздухе людей в зимнее время это вовсе не роскошь.

Начальник строительного участка Виктор Иванов заверил, что к началу марта общая готовность очистных сооружений составит 75 %, а в апреле строительные работы должны быть завершены.

На новых очистных сооружениях появится от 9 до 12 рабочих мест: обслуживающий персонал составят 2 инженера и от 7 до 10 иных сотрудников.

Новые водозаборные сооружения мощностью 4200 кубометров в сутки, расположенные севернее Камешково, строит местный подрядчик ООО «КомплексСтройМонтажРегион33». Готовность нового водозабора составляет более 60 %. Уже проведена прокладка инженерных сетей, пробурены все 5 новых артезианских скважин, которые там должны быть по проекту, и проведена их обвязка. Анализы проб воды из этих скважин показали ее высокое качество.

Уже в текущем году у камешковцев, которые до сих пор получают водопроводную воду почти бурого цвета из-за наличия в ней солей железа, из кранов потечет непривычно прозрачная вода без вредных примесей. Правда, для того, чтобы питьевая вода оказалась совсем чистой, еще предстоит провести масштабные работы по замене значительной части водопроводных труб в самом городе. Эти работы также запланированы, и будут вестись силами местного муниципалитета.

Главный инженер подрядной организации – начальник строительства объекта Олег Павлов рассказал, что работы ведутся строго по графику. Задействовано 30 рабочих, которые ежедневно приезжают на площадку, в основном, из Владимира, и 9 единиц техники. Весной работы там завершатся, а к началу лета водозабор должен быть запущен в эксплуатацию. Численность обслуживающего персонала составит 12 человек.

К двум указанным строительным площадкам, где работы ведутся еще с прошлого лета, недавно добавилась еще и третья. Близ южной окраины города за линией железной дороги между деревнями Берково и Волковойно начато строительство инженерных сетей и объектов инфраструктуры индустриального парка «Камешково» площадью 93,8 гектара, с учетом потребностей которого и сооружаются водозабор и очистные сооружения. В качестве подрядчика там выступает ОАО «Мехстроймеханизация» из далекой Архангельской области. Рядом со стройплощадкой засилье автомобилей с непривычными для наших мест номерами 29-го региона.

К новому индустриальному парку подводятся газ, вода, канализация и электричество. Заливается основание под трансформаторную подстанцию, идет прокладка водопровода и канализационного коллектора. Предстоит также строительство подъездных путей. Всего там с конца декабря круглосуточно работает до 35 человек. Они трудятся вахтовым методом при 12-часовом рабочем дне. Задействовано 15 единиц техники, которая также доставлена с севера из Архангельска.

В недавно чистом еще поле уже строится первое производственное здание одного из резидентов индустриального парка компании «Bosco» – цеха по производству мясных деликатесов. Помимо «Bosco» на территории индустриального парка свои проекты намерены реализовать компании в отрасли машиностроения, пищевой продукции и стройматериалов (в том числе «Камешковский механический завод» и бельгийское предприятие по производству напольных покрытий «Ютекс Ру»), а также птицеводческая фабрика – под нее уже сформирован земельный участок.

Предполагается, что первые производства индустриального парка начнут действовать уже в нынешнем году, а полностью проект будет реализован к 2020 году.