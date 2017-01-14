На месте дач во Владимире строят высотки

Со стороны улицы Горького издалека заметен строительный кран, а со стороны поселка РТС – множество спецтехники, снующей в овраге и на строительной площадке у коллективных садов. Хотя официально старт стройке дан в октябре прошлого года, размах её стал заметен только сейчас.

По проекту здесь вырастут 7 многоподъездных домов с переменной этажностью от 14 до 17 этажей, а также два детских сада на 150 мест, гостевые парковки на 542 места и подземные гаражи – на 1667 мест. Всё – на средства частных инвесторов. А федеральным дорожникам и владимирской мэрии достанутся другие заботы: они должны построить подземный и надземный пешеходные переходы, а также бульвар, набережную и парк.

Утверждению этого проекта предшествовали публичные слушания, в ходе которых проектировщикам и застройщикам пришлось выслушать массу негативных замечаний от дачников, десятилетиями возделывающих сотки по соседству с новой стройкой. Дачники очень переживали, что высотки закроют весь вид на город и затенят участки, что от стройки повсюду будет грязь, а рабочие разворуют оставленные на зиму дачные домики. Замечания выслушали и обещали учесть.

Стройка началась, и теперь можно проверить, как проект реализуется на деле. У забора коллективных садов тишина, никаких рабочих там не видно, все заняты на строительной площадке. А на ней, наоборот, работы кипят. Началось строительство двухсекционного жилого дома высотой 15-17 этажей. В нем на первом этаже будет отделение банка, связи и предприятие бытового обслуживание. Строители завершают нулевой цикл – закладывают фундамент, ставят цоколь и перекрытия.

Площадка огорожена забором со всех сторон, весь транспорт находится на ней. Никто стихийно не паркуется на дороге или около забора коллективных садов. На въезде на стройплощадку есть место для мойки спецтехники, вокруг вагончиков чистота и порядок. Единственное, что неприятно поражает – близость будущей новостройки к федеральной трассе. Дом будет стоять всего в нескольких метрах от оживленной шестиполосной проезжей части.

Любопытно, что теперь некоторые дачники, чьи участки находятся поблизости от стройки, даже надеются, что их сотки выкупят застройщики. В общем-то, это понятно: соседство «города и деревни», когда на тебя, обрабатывающего грядки, глазеют из окон десятки новосёлов, как-то не вдохновляет. Поговаривают, что застройщики уже выкупили 12 участков по 800 тысяч рублей.

К сведению. Проект планировки территории, ограниченной поселком РТС, водохранилищем Содышка, земельными участками сада АО ВТЗ, трассой М-7 и улицей Горького был утвержден администрацией Владимира в феврале 2016 года. Согласно документации, площадь проекта – 24 га, из которых 3,7 га займёт жилая застройка, а 0,3 га – детские сады.