Ковровчанам позволили смотреть «Ёлки 5» безвыездно

Последний из муниципальных кинотеатров – «Ковров» был продан в 2010 году с «сохранением профиля» и до сих пор не работает. А новый открыла национальная сеть кинопоказа «Синема Парк». Сообщается, что это уже 39-й по счету кинотеатр данной сети в 23-м городе России, а всего число кинозалов этой компании достигло 350-ти. Свой первый кинотеатр киносеть открыла в Москве в 2004 году, в столице находится и штаб-квартира «Синема-Парк».

Ковровский кинотеатр устроен в одном из новых торговых центров на улице Лопатина в центре города, созданного на базе бывшего огромного гальванического цеха, закрывшегося в 2009 году в разгар экономического кризиса Ковровского экскаваторного завода. На площади в 1500 м2 разместились 4 кинозала в общей сложности почти на 400 мест. Все залы оборудованы технологией RealD 3D. Благодаря особым серебряным экранам достигается большая яркость и высокая четкость изображения, качество звука тоже на высоте. Для кинопросмотра зрители получат специальные поляризационные очки. Стереоэффект в них сохраняется при любых наклонах головы человека, благодаря круговой поляризации света. В кинотеатре предусмотрена детская игровая комната и тематические зоны отдыха, а также специальные места для людей с ограниченными физическими возможностями.

Цена билетов в новый кинотеатр пока варьируется в диапазоне от 100 до 320 рублей. Первый сеанс начинается в 10.20, последний – в 23.35. Утренние сеансы, как водится, самые дешевые, ночные – самые дорогие.

Ковровчанам обещают оперативный показ мировых кинопремьер и качественный отбор кинолент, а смотреть кино предлагают в особых комфортных креслах, изготовленных по спецзаказу с предусмотрительно устроенными подставками для попкорна и напитков. Сейчас ковровчан балуют фильмами «Ёлки 5», «Изгой один: Звездные войны. Истории» и триллером «Пассажиры»

При всей радости от открытия долгожданного кинотеатра среди горожан есть и скептики, которые опасаются, что «Синема Парк» надолго в их городе не задержится. Дело в том, что большая часть кинотеатров данной сети расположены в Москве и в крупных областных центрах, а в реалиях Коврова с теперь уже менее чем 139-тысячным населением, и даже с учетом 30-тысячного населения Ковровского района, четырехзальный кинотеатр может попросту оказаться нерентабельным.

Однако руководство «Синема парк» настроено оптимистично. «Для нас этот проект выполняет, в том числе, социальную миссию – дарить эмоции, общение, а главное возможность смотреть одними из первых на большом экране мировые кинопремьеры», – подчеркнула директор департамента маркетинга национальной сети кинотеатров «Синема Парк» Надежда Баимбетова. – «При создании концепции нового кинотеатра мы ориентируемся на очень требовательного зрителя, и нам неважно, живет он в огромном мегаполисе или в небольшом городе».

Интерес к новому кинотеатру в Коврове сегодня очень большой, особенно у молодежи, а каков будет опыт его эксплуатации – покажет ближайшее время. Во всяком случае, это очень хороший новогодний подарок для «третьей оружейной столицы» России.

Фото: http://worldofvideo.ru/wp-content/uploads/2016/08/000051_301502.jpg