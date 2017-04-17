Народные избранники позволили заглянуть в свои карманы

В документах, опубликованных на сайтах городской администрации и областного парламента, народные избранники, как этого требует законодательство, указали не только свою годовую зарплату, но и принадлежащее им движимое и недвижимое имущество. В обязательном порядке депутаты также должны отчитываться о доходах членов своей семьи.

Во владимирском горсовете самым богатым оказался председатель комитета по экономической политике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства и потребительского рынка Дмитрий Осипов. Он задекларировал доход в 46 с лишним миллионов рублей. Также в его собственности находятся шесть земельных участков, жилой дом площадью свыше 480 квадратных метров, гараж и под десяток нежилых помещений. В автопарке Дмитрия Осипова числятся два «Лексуса».

В списке состоятельных депутатов горсовета также оказались заместитель председателя комитета по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям Максим Гусев. Его годовой бюджет – 35 с половиной миллионов рублей. Закрывает тройку лидеров депутат Тарас Лаукарт, заработавший в 2016 году более 22 миллионов. Народный избранник также владеет двумя земельными участками и домом в 393 квадрата. В гараже у Тараса Лаукарта можно найти два снегоболотохода и два гидроцикла. На чем депутат передвигается по Владимиру – декларация умалчивает.

Глава города Ольга Деева в прошлом году заработала на 500 тысяч больше, чем в 2015-ом. В декларации она указала цифру в 2 миллиона рублей. В собственности у Ольги Деевой земельный участок в 630 квадратных метров, нежилой дом и квартира. Вместо с супругом они владеют квартирой в 65 квадратов и передвигаются на «Шевроле Круз».

В тройке самых скромных, согласно финансовому документу, депутатов попали Светлана Позднякова, Лариса Пышонина и Илья Потапов, чьи доходы в 2016-ом не превысили 280 тысяч рублей. При этом Светлана Позднякова, например, владеет двумя земельными участками, двумя жилыми домами и квартирой и ездит на BMW X6 и «Лексусе». Отметим, что супруг депутата заработал в прошлом году чуть более 4 миллионов рублей.

В Законодательном собрании региона пальму первенства по доходам удерживает Нина Казнина. В прошлом году представитель КПРФ заработала свыше 97 миллионов рублей. Впечатляет и список недвижимого имущества депутата: 16 земельных участков площадью от 63 до 149 900 квадратных метров, жилой дом, квартира и 17 нежилых помещений. Автопарк депутата состоит из двух легковых авто: «Ford Mondeo» и «Mercedes-Benz»,а также грузового ГАЗ-2705.

На 30 с лишним миллионов отстал от Нины Казниной депутат из Гусь-Хрустального Михаил Максюков. В 2016-ом он заработал 63 с небольшим миллиона. На третьем месте – еще один представитель Гусь-Хрустального Александр Березкин, задекларировавший более 40 миллионов рублей. Замыкает четверку с доходами свыше 30 миллионов Сергей Авакян – у него 33 миллиона 262 тысячи.

Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев задекларировал доход в 5 миллионов 945 тысяч, его заместители Анатолий Бобров – 2 миллиона 700, Сергей Бородин – 16 миллионов 625, Вячеслав Картухин – 3 миллиона 218, Ольга Хохлова – 2 миллиона 651.

Самыми «бедными» в Заксобрании оказались женщины. Депутат Юлия Жирякова заработала в 2016-ом 21 тысячу рублей. Депутат Лариса Емельянова задекларировала доход в 90 тысяч рублей, а Дмитрий Павлов, судя по документам, и вовсе не получил в прошлом году ни рубля: в графе доходов у депутата стоит прочерк.

Фото: http://omskzdes.ru/storage/c/2014/ 04/17/1482385023_469070_19.jpg