Лучший способ поставить ребенка на лыжи

Для того чтобы ребенок сразу же влюбился в катание на лыжах, специалисты советуют тщательно планировать ваш первый совместный выезд. Здесь надо учесть погодные условия, правильно одеться, подобрать инвентарь и выбрать по-настоящему интересный и простой маршрут. Если вдруг вы теряетесь в любом из этих вопросов, prizyv.ru расставит для вас точки над i.

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНЫЕ ЛЫЖИ

Первое, о чем вы должны подумать, перед тем как отправиться с ребенком на лыжню, – это как правильно подобрать ему инвентарь. Тут есть несколько нехитрых правил: если хотите скользить по накатанным колеям – отдавайте предпочтение классическим моделям. Если же хотите, чтобы ребенок мог передвигаться не только по лыжне, но и по любой дорожке в парке, – задумайтесь о лыжах конькового типа. Другие полезные советы вам даст тренер СДЮСШОР № 3 по лыжным гонкам и биатлону Дарья Емельянова:

ОДЕВАЕМ РЕБЕНКА НА ЛЫЖНЮ

Правильно подобранная одежда для катания обеспечит вашему ребенку не только здоровье, но и приятные впечатления от прогулки. По мнению специалистов, кутать детей, как капусту, для этого мероприятия не стоит. Оптимально будет запастись перед поездкой термобельем, шерстяным свитером и легкой курткой, которая не будет сковывать движений. В такой экипировке ваше чадо точно не замерзнет, а вот кататься ему будет легко. Шапку и шарф на ребенка одевать обязательно, но и они не должны быть слишком теплыми, иначе ребенок вспотеет и постарается тайком их снять. Руки и ноги во время лыжной прогулки в тепле держать намного труднее. Как выбрать носки и перчатки расскажет наш эксперт:

В КАКУЮ ПОГОДУ КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ?

По мнению медиков, детей оптимально выводить кататься на лыжах в солнечную погоду, когда температура воздуха за окном не опускается ниже минус двенадцати градусов. При снегопаде или сильном ветре врачи рекомендуют оставаться дома, а вот во время оттепели можете кататься сколько влезет! Главное, не забывайте смазывать лыжи специальными смесями – эта нехитрая процедура обеспечит вам оптимальное скольжение.

ВЫБИРАЕМ МЕСТО ДЛЯ ЛЫЖНОЙ ПРОГУЛКИ

Топовыми во Владимире считаются всего две лыжные трассы – в Загородном парке и в парке “Дружба”. Они могут похвастаться красивыми пейзажами, хорошим освещением и прокатом спортинвентаря. В “Дружбе” всего лишь за 10 рублей вы сможете воспользоваться услугами теплой раздевалки и за 100 рублей в час взять погонять любые приглянувшиеся лыжи. Детские комплекты обойдутся в 2 раза дешевле. В Загородном парке прокат будет дороже – от 100 до 150 рублей за час.

ЕСЛИ ХОТИТЕ ВОСПИТАТЬ СПОРТСМЕНА

Катание прошло гладко и доставило ребенку массу приятных впечатлений? Можно попробовать отдать его в большой лыжный спорт. У нас во Владимире это можно сделать в СДЮСШОР № 3 по лыжным гонкам и биатлону имени А.А. Прокуророва. Денег за обучение там не берут, а вот характер закаляют отлично!