Владимирцам предлагают готовить лыжи летом

На сайте городской администрации стартовало новое голосование. Жители могут высказать свое мнение по поводу строительства новой лыжной трассы в парке «Дружба».

Сегодня лыжный маршрут там проложен вдоль паркового ограждения. При реконструкции «Дружбы», проводившейся в 2013-2015-х годах, местные власти хотели увеличить трассу, уведя её вглубь парка, но тогда пришлось бы вырубить с десяток хороших деревьев.

Сейчас нашли другой путь для лыжных прогулок. Трасса выйдет за существующие границы парка и дойдет до комплекса «Русская деревня». Вдоль новой трассы мэрия планирует поставить около 30 новых светильников. Работы начнутся в августе.

Кстати, в зимний период в парке пользуется большим спросом прокат лыж. Цены не маленькие – 100 рублей для взрослых и 50 рублей для детей за час катания.