Проводим выходные на свежем воздухе

Что: Фестиваль фигурного катания

Где: Ковровский район, Доброград

Когда: 3 февраля в 18.00

Сколько стоит: от 500 р.

Зачем: Что может быть лучше, чем в конце недели выбраться за город и отдохнуть всей семьей в живописном Доброграде? Тем более, что в эту субботу там состоится настоящая ледовая феерия. Вы сможете увидеть Евгения Плющенко, Ирину Слуцкую, Елену Йованович, Нодари Маисурадзе, Анастасию Мартюшеву, Константина Гаврина и Аделину Сотникову. Спортсмены обещают показать самые зрелищные номера и сфотографироваться со всеми желающими. Также в программе фестиваля значатся соревнования мастеров ледовых скульптур и мастер-классы по фигурному катанию.