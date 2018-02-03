Проводим выходные на свежем воздухе

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Ледовое шоу
Что: Фестиваль фигурного катания
Где: Ковровский район, Доброград
Когда: 3 февраля в 18.00
Сколько стоит: от 500 р.
Зачем: Что может быть лучше, чем в конце недели выбраться за город и отдохнуть всей семьей в живописном Доброграде? Тем более, что в эту субботу там состоится настоящая ледовая феерия. Вы сможете увидеть Евгения Плющенко, Ирину Слуцкую, Елену Йованович, Нодари Маисурадзе, Анастасию Мартюшеву, Константина Гаврина и Аделину Сотникову. Спортсмены обещают показать самые зрелищные номера и сфотографироваться со всеми желающими. Также в программе фестиваля значатся соревнования мастеров ледовых скульптур и мастер-классы по фигурному катанию.
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Фестиваль исторической реконструкции в Боголюбово
Что: Фестиваль исторической реконструкции “Оборона земли Владимирской 1238 года”
Где: Боголюбово
Когда: 3 и 4 февраля
Сколько стоит: Вход свободный
Зачем: Любите историю и костюмированные праздники? В таком случае в эти выходные обязательно загляните на ежегодный фестиваль исторической реконструкции, который будет одновременно проходить в боголюбовском доме культуры, на оборонительном валу и в Богородице-Рождественском женском монастыре. Организаторы обещают представить вниманию зрителей соревнования лучников, реконструкцию сражения у стен Владимира, а также конкурс исторических костюмов и яркую концертную программу.
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Занятия модным спортом
Что: Скандинавская ходьба
Где: Парк “Дружба”
Когда: 4 февраля в 11.00
Сколько стоит: 100 р.
Зачем: Воскресное утро – отличный повод выбраться на природу и заняться спортом! Если в конце зимы коньки и лыжи уже успели потерять для вас свое очарование, рекомендуем присмотреться к скандинавской ходьбе. От обычной она отличается тем, что вам выдают палки и отправляют на занятия с инструктором, который поможет быстро и правильно придти в хорошую форму без чрезмерных физических нагрузок.
Проводим выходные на свежем воздухе
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Обсуждение 1
ходьба с палками?… мне кажется, это странно)))