“Качалка” на открытом воздухе

Начиная с весны 2016-го во дворах и скверах Владимира стали массово появляться симпатичные бело-голубые тренажерные комплексы, на которых любой желающий может заниматься спортом хоть до посинения. Однако чаще всего на подобных площадках в нашем городе можно встретить не поклонников воркаута, а благоденствующих клошаров или детей, использующих снаряды в качестве альтернативы качелям.

Наша редакция с таким положением дел категорически не согласна. Мы – за здоровый образ жизни! Поэтому предлагаем вам познакомиться с готовой инструкцией по применению уличных “качалок” от мастера спорта по становой тяге (AWPC) Бориса Жарких. Наш эксперт, кстати, обнаружил, что не все бесплатные тренажёры одинаково полезны.