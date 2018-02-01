Проводим дачные работы в феврале

В феврале мы приступаем к посеву ранних сортов баклажанов, перцев и помидоров. В этом году луна начинает расти с 20-го числа, сеять нужно именно в это время.

При растущей луне сеятся все продукты, которые растут сверху почвы, если же они прорастают внутри почвы, то сеют их на убывающую луну. Например, картофель, репу и т.д.

Если вы покупали семена в магазине, то никаких предварительных работ делать не надо. Сейчас они все уже обработанные. Если же у вас свои семена либо вы купили с рук необработанные, то их обязательно нужно замочить в марганцовке на 10-15 минут.

Для семян мы делаем в земле небольшое отверстие и насыпаем туда песочка, после чего кладем семя. В песке корни быстрее развиваются.

Потом еще раз проливаем, закрываем пленочкой и убираем в теплое место.