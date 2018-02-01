Проводим дачные работы в феврале

-
Наш эксперт
Вот и начались первые приготовления к летнему сезону. Что обязательно нужно сделать дачнику в феврале? Этот месяц считается первым для посадки ранних сортов семян.
Своими советами делится
агроном по образованию,
владимирская дачница
Надежда Николаевна Слесарева
-
Земля
Начнем с того, что нужно понять: будете вы использовать свою землю или покупать. Лично я использую свою, так как часто бывает, что когда берешь грунт из наших владимирских магазинов, растения умирают – земля перенасыщена минеральными добавками.
Я укладываю землю в несколько слоев. Во-первых, можно на дно стаканчика засыпать камешки, после выложить перегной, далее смешанный слой: перегной, зола и земля, а сверху только ваша земля. После чего нужно пролить хорошенько все и начинать сеять семена.
-
Посев
В феврале мы приступаем к посеву ранних сортов баклажанов, перцев и помидоров. В этом году луна начинает расти с 20-го числа, сеять нужно именно в это время.
При растущей луне сеятся все продукты, которые растут сверху почвы, если же они прорастают внутри почвы, то сеют их на убывающую луну. Например, картофель, репу и т.д.
Если вы покупали семена в магазине, то никаких предварительных работ делать не надо. Сейчас они все уже обработанные. Если же у вас свои семена либо вы купили с рук необработанные, то их обязательно нужно замочить в марганцовке на 10-15 минут.
Для семян мы делаем в земле небольшое отверстие и насыпаем туда песочка, после чего кладем семя. В песке корни быстрее развиваются.
Потом еще раз проливаем, закрываем пленочкой и убираем в теплое место.
-
Наблюдение
Как только несколько штучек войдут и будут подпирать пленку, надо сразу немножко приоткрыть, дать воздуха. Если совсем выросли, то пленочку можно снять и поставить на солнечное место.
Но теплое место на солнечное рекомендую менять постепенно. То есть на день ставить на солнышко, а на ночь убирать к теплу.
Полив должен быть умеренным. Можно даже брать спрей и слегка опрыскивать росточки по мере того, как увидите сухую землю. Им будет хватать влаги.
Я в самом начале сею не в отдельные стаканчики, а в большой ящичек. И когда начинает расти уже настоящая листва, я пересаживаю по стаканчикам. Высаживать в отдельный ящик не обязательно, но я это делаю для того, чтобы при пересадке отщипывать корешок растения. Если так сделать, то впоследствии корни будут расстилаться по верхней части земли, а не расти вглубь.
После пересадки в стаканчики я обильно поливаю водой. И так они стоят февраль, март, апрель. Высадка в открытую почву не раньше 5 – 9 мая. Если у вас есть обогреваемая теплица, то можно их пересадить намного раньше.
-
Полезные советы
Совет № 1: Дырочки в стаканчиках стоит делать в том случае, если вы не знаете сколько воды нужно. Если сомневаетесь, сделайте дырочки и лишняя вода будет вытекать. Потому как заливать растение нельзя, корни могут начать гнить.
Совет № 2: Чтобы обеззаразить землю, пролейте ее слабым раствором марганцовки. Это применимо ко всем семенам, кроме огурцов.
Совет № 3: Когда вы замачиваете семена в марганцовке, понаблюдайте за ними. Те, которые сразу опустились на дно, точно взойдут. Те же, что остались на поверхности воды, скорее всего, можно выбросить.
Проводим дачные работы в феврале
Просмотры:
Обсуждение 1
Статья как раз вовремя! Спасибо, воспользуюсь советами!