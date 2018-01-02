Зимние игры без снега

Изготовить снежки при наличии минимальной фантазии и сноровки можно и без снега. Сооружаем их из подручных материалов, легких и малоценных. Типа старых носочков, набитых поролоном, синтепоном, сухой травой. Еще можно «лепить снежки» из любой бумаги, газет.

Теперь можно и играть, например, устроить «выбивалки» команды соперника или «дартс» по какой-нибудь нарисованной мишени. Или поделить площадку на два поля, а компанию на две команды. И перебрасывать «снежки» на вражескую территорию. Побеждает та команда, у которой на участке в момент условного сигнала будет меньше «снежков». Главное – потом все собрать и утилизировать: мусорить – не наш путь.

Подойдет и игра на дальность. Начертим линию, вдоль которой встают все игроки. По команде «Бросаем снежки!» они метают «снежки» на дальность. Для ориентира дальности поставим флажки или цветные кубики. Чей снежок улетел дальше всех? До какого кубика (флажка) он долетел? Попробуем бросить еще дальше – до синего кубика?