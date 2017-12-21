Тайный Санта

Для того чтобы под конец года не выбрасывать массу денег на кучу бесполезной сувенирной ерунды в подарок любимым коллегам, многие сотрудники офисов по всему миру предпочитают играть в “Тайного Санту”. Смысл этой затеи очень прост: вы пишете на одинаковых листочках имена каждого из сослуживцев, кладете их в коробку или мешок, а затем каждый вытаскивает себе имя того человека, которому будет предназначаться подарок. Им может служить все что угодно, начиная от фигурки имперского штурмовика и заканчивая последним романом Пелевина. Отталкиваться придется исключительно от вкусов и интересов конкретного человека, что, согласитесь, намного проще, чем искать универсальную сувенирку для десяти человек. А для того чтобы этот подарок стильно и красиво упаковать, смотрите наш свежий новогодний лайфхак!