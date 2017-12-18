Эффект Золушки: выбираем туфли для вечеринки

Правильные туфли способны изменить судьбу! Возьмем хотя бы Золушку. Вспомните, именно хрустальные туфельки сделали из простой девушки самую настоящую принцессу.

Кто-то скажет: это же сказки. Я не согласна, туфли могут исправить многие модные ошибки и даже в паре со скучным нарядом создать запоминающийся образ, став ярким акцентом.

Новогодняя вечеринка – это почти тот же бал из сказки Шарля Перро, и каждая девушка может превратиться в Золушку. Как выбрать “те самые” туфли, я расскажу в новом видео:

Фото: http://wallscollection.net