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Эффект Золушки: выбираем туфли для вечеринки

Несколько вариантов для новогоднего образа

Правильные туфли способны изменить судьбу! Возьмем хотя бы Золушку. Вспомните, именно хрустальные туфельки сделали из простой девушки самую настоящую принцессу.

Кто-то скажет: это же сказки. Я не согласна, туфли могут исправить многие модные ошибки и даже в паре со скучным нарядом создать запоминающийся образ, став ярким акцентом.

Новогодняя вечеринка – это почти тот же бал из сказки Шарля Перро, и каждая девушка может превратиться в Золушку. Как выбрать “те самые” туфли, я расскажу в новом видео:

Фото: http://wallscollection.net

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