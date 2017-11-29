Выиграй билет на “Арию”!

📢Внимание-внимание!

Конкурс! Для тех, кого свела с ума улица Роз, и кто в субботу вечером может сказать: “Я свободен!”

От души – дарим билет на концерт группы «Ария». Он состоится 2 декабря в 18.00 в Арт-Дворце.

Для победы необходимо:

📌быть подписчиком группы Призыв (prizyv.ru в “ВК”);

📌поделиться этой записью со своими друзьями;

📌ответить правильно на вопрос: хочу ли я получить билет на концерт культовой группы?

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⚡ВАЖНО: ответить нужно строчкой из песни группы! Например:

– “я подаю тебе знак”, что хочу пойти на концерт;

– “у королевы нет сил”, но на концерт она всё-таки идёт!

Повторять эти примеры и ответы других участников нельзя!

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📌Свой ответ написать в комментариях под этой записью до 17.00

1 декабря.

*Победитель конкурса будет выбран 1 декабря в 18.00 случайным образом из всех выполнивших условия, указанные выше, при помощи http://randstuff.ru.