Выиграй билеты на концерт группы “Сплин”!

📢И мое сердце остановилось, мое сердце замерло! А все потому что мы
разыгрываем пригласительный на двоих на концерт группы «СПЛИН»🔥. Он состоится 9 декабря в 19.00 в Арт-Дворце. “СПЛИН” представит свой новый альбом “Ключ к шифру” и исполнит главные хиты!Для победы необходимо:
разыгрываем пригласительный на двоих на концерт группы «СПЛИН»🔥. Он состоится 9 декабря в 19.00 в Арт-Дворце. “СПЛИН” представит свой новый альбом “Ключ к шифру” и исполнит главные хиты!Для победы необходимо:
📌быть подписчиком группы Призыв (prizyv.ru в ВК)
📌поделиться этой записью со своими друзьями
📌продолжить фразу: Я люблю “Сплин” потому что…
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⚡ВАЖНО: ответить нужно строчкой из песни группы! Например:
– Я люблю “Сплин”, потому что “выхода нет!”
– Я люблю “Сплин” потому что “лампа не горит и врут календари” Повторять эти примеры и ответы других участников нельзя!
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📌свой ответ написать в комментариях под этой записью до 15:00 8 декабря.
📌победитель конкурса будет выбран 8 декабря в 16:00 случайным образом из всех выполнивших условия, указанные выше, при помощи http://randstuff.ru
⚡Победитель должен будет забрать пригласительный 8 декабря по адресу Тракторная, 45 до 19:00!
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