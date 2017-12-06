Выиграй билеты на концерт группы “Сплин”!

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📌продолжить фразу: Я люблю “Сплин” потому что…

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⚡ВАЖНО: ответить нужно строчкой из песни группы! Например:

– Я люблю “Сплин”, потому что “выхода нет!”

– Я люблю “Сплин” потому что “лампа не горит и врут календари” Повторять эти примеры и ответы других участников нельзя!

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📌свой ответ написать в комментариях под этой записью до 15:00 8 декабря.