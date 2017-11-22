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Выиграй билеты на концерт!

Конкурс от prizyv.ru

📢Внимание-внимание! Все фанаты рока и классики, для вас – два в одном!

Дарим пригласительный на двоих на концерт «CONCORD ORCHESTRA». Оркестр приезжает во Владимир со своей сногсшибательной программой “Симфонические рок-хиты”! 28 ноября в 19.00 в зале ОДКиИ нас ждет потрясающее шоу🔥🔥🔥

Чтобы выиграть пригласительный, необходимо:

📌быть подписчиком группы Призыв (prizyv.ru в ВК)
📌поделиться этой записью со своими друзьями
📌ответить правильно на вопрос: что такого необычного для традиционных симфонических оркестров делают на сцене музыканты «CONCORD ORCHESTRA»?
📌свой ответ написать в комментариях под этой записью до 17:00 24 ноября

*Победитель конкурса будет выбран 24 ноября в 18:00 случайным образом из всех выполнивших условия, указанные выше, при помощи http://randstuff.ru

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