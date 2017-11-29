Проверьте свои знания о Кольчугино

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Обсуждение 1

  • Юлия:
    29.11.2017 в 15:42

    Отлично! Заработала 10 баллов из 15-ти за город, в котором не была никогда)))

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