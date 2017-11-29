Проверьте свои знания о Кольчугино

Кто считается основателем города Кольчугино?
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Какая птица нарисована на гербе Кольчугино?
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В каком году Кольчугино стало городом?
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На какой реке стоит город Кольчугино?
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Кому был установлен первый памятник в Кольчугино в годы советской власти?
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Кто из кольчугинцев занесен в Книгу рекордов Гиннесса за участие в конной кругосветке?
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Неправильно!
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С кем из советских авиаконструкторов сотрудничал кольчугинский завод цветных металлов?
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Неправильно!
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Какой уникальный сплав выпускал Кольчугинский завод цветных металлов?
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В каком году появилось Кольчугинское водохранилище?
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Какой кольчугинской продукцией снабжены все пассажирские железнодорожные поезда дальнего следования?
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Неправильно!
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Как называлась до 2005 года площадь Кольчугина?
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Какая уникальная достопримечательность имеется в Кольчугино?
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Какой ювелирный завод имеется в Кольчугино?
Правильно!
Неправильно!
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Эпизоды какого сериала снимали в загородном парке Кольчугино?
Правильно!
Неправильно!
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Какой театр был построен в 1902 году в Кольчугино?
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Обсуждение 1
Отлично! Заработала 10 баллов из 15-ти за город, в котором не была никогда)))