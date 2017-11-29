Проверьте свои знания о Кольчугино

Кто считается основателем города Кольчугино? Генерал-губернатор Роман Воронцов Князь Борис Голицын Купец Александр Кольчугин Правильно! Неправильно! -

Какая птица нарисована на гербе Кольчугино? Ушастая сова Глухарь Сокол Правильно! Неправильно! -

В каком году Кольчугино стало городом? 1871 1903 1931 Правильно! Неправильно! -

На какой реке стоит город Кольчугино? Пекша Ворша Колокша Правильно! Неправильно! -

Кому был установлен первый памятник в Кольчугино в годы советской власти? Героям гражданской войны Жертвам царского произвола Вождю мирового пролетариата В. Ленину Правильно! Неправильно! -

Кто из кольчугинцев занесен в Книгу рекордов Гиннесса за участие в конной кругосветке? Федор Конюхов Петр Плонин Владимир Лысенко Правильно! Неправильно! -

С кем из советских авиаконструкторов сотрудничал кольчугинский завод цветных металлов? Андрей Туполев Олег Антонов Артем Микоян Правильно! Неправильно! -

Какой уникальный сплав выпускал Кольчугинский завод цветных металлов? Бронзоленин Владлатунь Кольчугалюминий Правильно! Неправильно! -

В каком году появилось Кольчугинское водохранилище? 1887 1977 2007 Правильно! Неправильно! -

Какой кольчугинской продукцией снабжены все пассажирские железнодорожные поезда дальнего следования? Подстаканники Постельное белье Туалетная бумага Правильно! Неправильно! -

Как называлась до 2005 года площадь Кольчугина? Площадь Свободы Советская площадь Площадь Первого Мая Правильно! Неправильно! -

Какая уникальная достопримечательность имеется в Кольчугино? Памятник С. Орджоникидзе Башня в форме самовара Свято-Покровский храм Правильно! Неправильно! -

Какой ювелирный завод имеется в Кольчугино? Адамант Золотые купола Авангард Правильно! Неправильно! -

Эпизоды какого сериала снимали в загородном парке Кольчугино? «Чернобыль. Зона отчуждения» «Ольга» «Измены» Правильно! Неправильно! -