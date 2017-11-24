Проверьте свои знания о Гусь-Хрустальном

Кто считается основателем города Гусь-Хрустального?
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С какого года ведет свое летоисчисление Гусевской хрустальный завод, давший жизнь целому городу?
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Кто был архитектором жемчужины Гусь-Хрустального - Георгиевского собора?
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Кто из известных художников украсил своими работами Георгиевский собор?
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Для какой популярной передачи изготавливали призы на Гусевском хрустальном заводе?
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Какое изделие домашнего обихода впервые изготовили на Гусевском стекольном заводе?
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Какой забытый праздник был возрожден несколько лет назад в Гусь-Хрустальном?
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Какой хоровой конкурс около 30 лет проходит в стенах Георгиевского собора Гусь-Хрустального?
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Кто из всемирно известных писателей работал в одной из школ Гусь-Хрустального района?
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В каком здании Гусь-Хрустального при открытии 50 лет назад была заложена капсула с обращением к потомкам?
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Кто из олимпийских чемпионов родился и вырос в Гусь-Хрустальном районе?
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Кто из русских психиатров XIX века был уроженцем Гусь-Хрустального?
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Какая новая отрасль стекольной промышленности появилась во время Великой Отечественной войны?
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Кто из художников Гусевского хрустального завода стал автором центральной композиции «Гимн стеклу» в Музее хрусталя?
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Для чего были сделаны на Гусевском хрустальном заводе эксклюзивные бокалы «Одуванчики»?
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11 правильных ответов из 15, ура!!!