Проверьте свои знания о Гусь-Хрустальном

Кто считается основателем города Гусь-Хрустального? Борис Голицын Роман Воронцов Аким Мальцов Правильно! Неправильно! -

С какого года ведет свое летоисчисление Гусевской хрустальный завод, давший жизнь целому городу? 1754 1756 1758 Правильно! Неправильно! -

Кто был архитектором жемчужины Гусь-Хрустального - Георгиевского собора? Давид Гримм Леонтий Бенуа Александр Кракау Правильно! Неправильно! -

Кто из известных художников украсил своими работами Георгиевский собор? Виктор Васнецов Василий Поленов Михаил Нестеров Правильно! Неправильно! -

Для какой популярной передачи изготавливали призы на Гусевском хрустальном заводе? Угадай мелодию Что?Где?Когда? КВН Правильно! Неправильно! -

Какое изделие домашнего обихода впервые изготовили на Гусевском стекольном заводе? Граненый стакан Пивная кружка Стопка Правильно! Неправильно! -

Какой забытый праздник был возрожден несколько лет назад в Гусь-Хрустальном? День Комара День Никиты Гусятника Евфросиньевская ярмарка Правильно! Неправильно! -

Какой хоровой конкурс около 30 лет проходит в стенах Георгиевского собора Гусь-Хрустального? Стеклянный букет Звенящая капель Хрустальная лира Правильно! Неправильно! -

Кто из всемирно известных писателей работал в одной из школ Гусь-Хрустального района? Александр Солженицын Иван Бунин Борис Пастернак Правильно! Неправильно! -

В каком здании Гусь-Хрустального при открытии 50 лет назад была заложена капсула с обращением к потомкам? Дом культуры Кинотеатр «Алмаз» Спорткомплекс «Атлант» Правильно! Неправильно! -

Кто из олимпийских чемпионов родился и вырос в Гусь-Хрустальном районе? Виктор Лосев и Алексей Прокуроров Николай Андрианов и Владимир Артемов Павел Ростовцев и Анфиса Резцова Правильно! Неправильно! -

Кто из русских психиатров XIX века был уроженцем Гусь-Хрустального? Сергей Корсаков Самуил Штейнберг Владимир Сербский Правильно! Неправильно! -

Какая новая отрасль стекольной промышленности появилась во время Великой Отечественной войны? Производство кварцевого стекла Производство стекловолокна Производство бронированного стекла Правильно! Неправильно! -

Кто из художников Гусевского хрустального завода стал автором центральной композиции «Гимн стеклу» в Музее хрусталя? Владимир Муратов Адольф Курилов Евгений Рогов Правильно! Неправильно! -