Проверьте себя: откройте дверь к новым знаниям!

В одной из европейских стран все входные двери окрашены в самые разные цвета, кроме черного. Дело в том, что после смерти королевы вышел указ: в знак траура сделать двери темными. Свободолюбивые жители этой страны все поступили наоборот и сохранили эту традицию. Эта страна:
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У дверей есть классы взломостойкости. Показатели обычных дверей для квартир и домов, как правило, начинаются со второго класса. У большинства стальных дверей владимирской компании «Бульдорс» - 4-ый класс. А самый высокий класс установлен для дверей:
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Название «Бульдорс» происходит от сочетания двух английских слов - «бык» и «двери», что символизирует мощь продукции компании. А в Древнем Риме покровителем дверей и дверных проёмов был бог Янус. В его честь двери всегда открывались в дом, символизируя приветствие не только хозяев, но и божества. Но некоторые римляне могли ставить двери, открывающиеся наружу. Этой чести удостаивались:
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Во времена Древней Руси двери специально делали очень низкими. Это позволяло:
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Самыми красивыми принято считать бронзовые ворота XV века баптистерия Святого Иоанна Крестителя в итальянской Флоренции. «Вратами Рая» назвал их:
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У дверей «MASTINO» компании «Бульдорс», толщина основного листа металла составляет 1,5 мм и дополнительного - 1 мм. А самая толстая дверь в мире находится в Национальной Калифорнийской лаборатории (Ливермор). Она служит защитой при:
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Самые высокие двери закрывают сборочный ангар в Америке. Их высота - 139 метров. Эти двери принадлежат:
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У дверей компании «Бульдорс» предусмотрены дополнительные опции: вставка из матированного стекла, зеркала и т.п. Традиция украшать двери дополнительными элементами появилась в Средние Века. В то время двери чаще всего украшали:
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