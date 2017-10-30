Проверьте себя: откройте дверь к новым знаниям!

В одной из европейских стран все входные двери окрашены в самые разные цвета, кроме черного. Дело в том, что после смерти королевы вышел указ: в знак траура сделать двери темными. Свободолюбивые жители этой страны все поступили наоборот и сохранили эту традицию. Эта страна: Швейцария Нидерланды Ирландия Италия Правильно! Неправильно! -

У дверей есть классы взломостойкости. Показатели обычных дверей для квартир и домов, как правило, начинаются со второго класса. У большинства стальных дверей владимирской компании «Бульдорс» - 4-ый класс. А самый высокий класс установлен для дверей: Хранилища золотовалютного запаса США в Форт-Ноксе Алмазного фонда Московского Кремля Сейф компании Bahnhof and WikiLeaks в Стокгольме Всемирное семенохранилище на острове Шпицберген Правильно! Неправильно! -

Название «Бульдорс» происходит от сочетания двух английских слов - «бык» и «двери», что символизирует мощь продукции компании. А в Древнем Риме покровителем дверей и дверных проёмов был бог Янус. В его честь двери всегда открывались в дом, символизируя приветствие не только хозяев, но и божества. Но некоторые римляне могли ставить двери, открывающиеся наружу. Этой чести удостаивались: Сенаторы Победившие гладиаторы Жрецы Герои военных сражений Правильно! Неправильно! -

Во времена Древней Руси двери специально делали очень низкими. Это позволяло: Сохранить в доме тепло Затруднить вход неприятелю или нежелательным гостям Отпугнуть нечистую силу Сделать так, чтобы входившие кланялись хозяевам Правильно! Неправильно! -

Самыми красивыми принято считать бронзовые ворота XV века баптистерия Святого Иоанна Крестителя в итальянской Флоренции. «Вратами Рая» назвал их: Леонардо да Винчи Микеланджело Петр I Владимир Путин Правильно! Неправильно! -

У дверей «MASTINO» компании «Бульдорс», толщина основного листа металла составляет 1,5 мм и дополнительного - 1 мм. А самая толстая дверь в мире находится в Национальной Калифорнийской лаборатории (Ливермор). Она служит защитой при: стрельбе бронебойными снарядами применении бактериологического оружия атаке метеоритов синтез нейтронов для ядерного оружия Правильно! Неправильно! -

Самые высокие двери закрывают сборочный ангар в Америке. Их высота - 139 метров. Эти двери принадлежат: Офису компании «APPLE» в Кремниевой долине Космический ангар центра NASA Слоновьей ферме «Elefant Gross» Съемочной площадке для съемок фильма «Люди в чёрном-4» Правильно! Неправильно! -