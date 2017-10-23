Гостеприимный бизнес

Революция на гостиничном рынке Владимира началась намного позже 90-х. Сникерсы и видики в страну пришли, а вот хороший сервис застрял лет на 20 где-то на границе. Туристический город много лет встречал гостей чем-то совершенно непохожим на то, что они привыкли видеть в своих развитых и не очень странах.

С годами туристы теряли желание переплачивать за номер в совковой гостинице или кормить клопов в мотеле. Хотелось чего-то по-европейски демократичного: низкие цены, икейное качество мебели и интерьера. При наличии всего этого можно и потесниться, заселяясь втроём-вчетвером.

Когда Денис Кузнецов открывал свой хостел, во Владимире у него был один конкурент, а спрос на услугу значительно превышал предложение. Сегодня поисковик выдаёт больше 15 компаний, зарабатывающих на недорогом групповом размещении туристов. Рынок оказался жёстко сезонным, а клиенты теми ещё привередами. Но цифры на четвёртый год работы хостела впечатляют: бизнес не только пережил рост рынка, но и развивается.