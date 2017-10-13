Бизнес – танец

Эволюция танца в нашей стране шла тяжело. Оговоримся, что речь не о профессиональных танцорах, а о простых людях. В каждом поколении ритмичные движения начинались с разных слов:
– Позвольте мне иметь удовольствие пригласить Вас!
– Разрешите Вас пригласить!
– Пойдём потанцуем!
– Давай подрыгаемся!
Судя по тому, что вытворяли люди на обшарпанных деревянных и линолеумных танцполах, 90-е были переломным моментом. Страна должна была или начать чувствовать ритм западных мелодий, или окончательно отдаться диким звукам, рвущимся из тёмной древности.
Нет, конечно, всё это (кроме валенок) можно увидеть и сегодня в клубе. Но не заметить, что последние лет 15-20 Россия танцует в правильном направлении, невозможно. В наши дни каждый желающий может научиться делать ЭТО правильно. И тех, кто хочет двигаться красиво, а не держаться за бокал, свистя в свисток, очень много. Естественно, во Владимире нашлись бизнесмены, которые этот спрос увидели и смогли удовлетворить. Вот история самой успешной из них:
Обсуждение 1
Элина умничка!! Ты талантище! Спасибо, что делаешь свое дело.
Круто узнать о твоей истории.
Только невозможно смотреть перебивающие картинки, которые просто сбивают с просмотра и сильно отвлекают. Элину и так приятно слушать! Успехов тебе во всем!