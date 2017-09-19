Выбираем себе сына

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Каким сын будет через 5-7 лет?
Если есть желание узнать ответ на этот вопрос, то предпринимать что-то надо уже сегодня. Все детские психологи сходятся в одном: в планировании своего будущего ребёнок должен принимать непосредственное участие, но и родители не должны всё пускать на самотёк. Как минимум стоит разобраться в том, что популярно у сегодняшней молодёжи. В этом материале мы расскажем о трёх направлениях детской мысли, которые в будущем могут занять всё свободное время ребёнка и необратимо его изменить.
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Обзорщик
Крайне популярное направление сегодня. Миллионы просмотров, возможность зарабатывать, не выходя из дома, и популярность у сверстников – всё это ежедневно будоражит умы сотен тысяч молодых людей. Тысячи из них решаются запустить свой блог или влог, десятки создают больше 3 выпусков, единицы начинают получать какие-то деньги.
О деньгах: YouTube – еще тот скупердяй и раскошеливаться за 200-300 просмотров не собирается. Прайс примерно такой:
1 000 просмотров – 5$
1 000 000 просмотров – 500$
Важно понимать, что количество усилий в этой деятельности далеко не всегда равно количеству просмотров. А ещё есть комментарии под видео. То, что пишут туда не обременённые никакой ответственностью зрители, выдержит не каждая психика.
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Турникмен
Самое недорогое увлечение. Три стальных трубы в форме буквы “П”, торчащие во дворе, – вот и вся минимальная материальная база. Инструкции по упражнениям и группам мышц во всей своей полноте есть на том же YouTube. Скептик скажет, что это и не занятие никакое вовсе, так, уличная качалка. Но воркаут сделал не одну тысячу российских парней отлично развитыми атлетами с запасом здоровья и отличной внешностью на годы вперёд. Но и времени на это им пришлось потратить немало. Прямо говоря, успешный дворовый чемпион каждый вечер тусит на турниках со своими “котанами”.
Ещё один момент: сказать, что одновременно с физическим идёт и интеллектуальное развитие, нельзя. Приёмную комиссию института кубики пресса и подтягивание на одной руке вряд ли впечатлят.
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Брейк-дансер
Вариант, что называется, без фанатизма и с пользой для здоровья. Занятия 2-3 раза в неделю, набор идёт с четырёх лет. Стоит, правда, недёшево:
8 занятий – 1300 р.
12 занятий – 1800 р.
16 занятий – 2600 р.
Обучить всем базовым элементам владимирские студии танца обещают как раз за 16 занятий. Но мы-то понимаем, что, если ребёнку понравится, всё выльется в ежемесячный чек на 1800 рублей. С другой стороны, нам это направление кажется самым безопасным для ребёнка из всех перечисленных. На платных занятиях обычно собираются дети из благополучных семей, а тренер отрабатывает свои деньги и следит за своими подопечными. Конечно, в 99% случаев дети не становятся профессионалами, но время проводят с пользой, а полученные навыки и пластика точно не будут лишними в дальнейшей жизни. Вот чему может научиться каждый после 2-3 месяцев занятий:
Выбираем себе сына
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