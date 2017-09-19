Выбираем себе сына

Крайне популярное направление сегодня. Миллионы просмотров, возможность зарабатывать, не выходя из дома, и популярность у сверстников – всё это ежедневно будоражит умы сотен тысяч молодых людей. Тысячи из них решаются запустить свой блог или влог, десятки создают больше 3 выпусков, единицы начинают получать какие-то деньги.

О деньгах: YouTube – еще тот скупердяй и раскошеливаться за 200-300 просмотров не собирается. Прайс примерно такой:

1 000 просмотров – 5$

1 000 000 просмотров – 500$

Важно понимать, что количество усилий в этой деятельности далеко не всегда равно количеству просмотров. А ещё есть комментарии под видео. То, что пишут туда не обременённые никакой ответственностью зрители, выдержит не каждая психика.