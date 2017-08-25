Тургенево и Усолье пока в лидерах на звание самой красивой деревни

На сайте владимирского отделения “Опоры России” активно идет голосование за участников конкурса «Самая красивая деревня-2017».

Участие в нем уже приняли более 2,5 тысячи человек. Большая часть голосов (1757) отдана за участников категории «Малые деревни». В лидерах – деревня Усолье Камешковского района. 388 голосующих считают именно ее самой красивой.

За «большие деревни» проголосовали на данный момент 909 человек. 338 голосов отдано за деревню Тургенево Меленковского района.

Голосование завершится 31 августа.

Напомним, что старт конкурсу был дан 10 июня. В этом году свою красоту демонстрируют 47 сельских населённых пунктов региона-33.

Они ранжированы с учётом количества жителей. Отдельно будут определять лучших среди небольших деревушек, где живут до 1000 человек, и среди населенных пунктов численностью до 3,5 тыс. жителей.

По итогам разыграют Гран-при смотра-конкурса и полагающиеся к нему 100 тысяч рублей. За первые места победители получат по 50 000 рублей, за вторые – по 30 000 рублей, за третьи – по 15 000 рублей.

В прошлом году за звание самой красивой деревни области соревновались 36 населенных пунктов. Гран-при увезли жители сел Архангел и Бутылицы, обладателями первых мест стали суздальское село Борисовское и селивановская деревня Юромка.

Фото: http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kameshkovo/p/63-1-0-3098