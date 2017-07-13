Названы номинанты конкурса «Самая красивая деревня 2017»

Подведены итоги первого этапа конкурса «Самая красивая деревня во Владимирской области – 2017». Число участников вновь выросло. Если в 2015 их было 20, в 2016 – 36, то в нынешнем году номинировано 36 сел и деревень с населением до 1000 человек и 11 – с населением от 1 до 3,5 тысяч человек. Вот список участников.
«Малые» населённые пункты:
Александровский район (деревня Ирково, поселок Майский)
Вязниковский район (деревни Буторлино, Поздняково, Серково, Шатнево, Эдон)
Гороховецкий район (деревня Расстригино)
Камешковский район (село Усолье)
Ковровский район (село Новое)
Кольчугинский район (села Ваулово и Снегирево)
Петушинский район (деревни Гостец, Дубровка, Крутово, Марково)
Селивановский район (деревня Матвеевка)
Собинский район (село Березники, деревни Вежболово, Кадыево, Коверлево, Куницыно, Омофорово, Орехово, Рукав, Чаганово)
Судогодский район (села Ликино и Спас-Купалище, деревня Степаново)
Суздальский район (села Брутово, Выпово, Мордыш, Семеновское-Красное, Суворотское, Суходол)
Юрьев-Польский район (село Карельская Слободка)
«Большие» села и посёлки:
Вязниковский район (поселки Октябрьский и Степанцево)
Меленковский район (села Дмитриевы Горы и Ляхи, деревня Тургенево)
Собинский район (село Ворша)
Судогодский район (поселок Головино, деревня Лаврово)
Суздальский район (поселок Садовый)
Юрьев-Польский район (села Небылое и Шихобалово)
С 15 июля по 31 августа начнутся выезды оргкомитета конкурса по деревням, сёлам и посёлкам. К слову, в одном из выездов примет участие бывший министр сельского хозяйства, депутат Госдумы Геннадий Кулик.
Победителей также будут определять с помощью народного голосования, который будет запущен 21 августа на интернет-ресурсе www.opora-vladimir.ru.
Напомним, что в этом году, как и в прошлом, разыграют гран-при смотра-конкурса и полагающиеся к нему 100 тысяч рублей. За первые места победители получат по 50 000 рублей, за вторые – по 30 000 рублей, за третьи – по 15 000 рублей.
В прошлом году за звание самой красивой деревни области соревновались 36 населенных пунктов. Гран-при увезли жители сел Архангел и Бутылицы, обладателями первых мест стали суздальское село Борисовское и селивановская деревня Юромка.
Фото: http://neirokod.ru/foto-domov-vladimirskoy-oblasti/
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