Названы номинанты конкурса «Самая красивая деревня 2017»

Подведены итоги первого этапа конкурса «Самая красивая деревня во Владимирской области – 2017». Число участников вновь выросло. Если в 2015 их было 20, в 2016 – 36, то в нынешнем году номинировано 36 сел и деревень с населением до 1000 человек и 11 – с населением от 1 до 3,5 тысяч человек. Вот список участников.

«Малые» населённые пункты:

Александровский район (деревня Ирково, поселок Майский)

Вязниковский район (деревни Буторлино, Поздняково, Серково, Шатнево, Эдон)

Гороховецкий район (деревня Расстригино)

Камешковский район (село Усолье)

Ковровский район (село Новое)

Кольчугинский район (села Ваулово и Снегирево)

Петушинский район (деревни Гостец, Дубровка, Крутово, Марково)

Селивановский район (деревня Матвеевка)

Собинский район (село Березники, деревни Вежболово, Кадыево, Коверлево, Куницыно, Омофорово, Орехово, Рукав, Чаганово)

Судогодский район (села Ликино и Спас-Купалище, деревня Степаново)

Суздальский район (села Брутово, Выпово, Мордыш, Семеновское-Красное, Суворотское, Суходол)

Юрьев-Польский район (село Карельская Слободка)

«Большие» села и посёлки:

Вязниковский район (поселки Октябрьский и Степанцево)

Меленковский район (села Дмитриевы Горы и Ляхи, деревня Тургенево)

Собинский район (село Ворша)

Судогодский район (поселок Головино, деревня Лаврово)

Суздальский район (поселок Садовый)

Юрьев-Польский район (села Небылое и Шихобалово)

С 15 июля по 31 августа начнутся выезды оргкомитета конкурса по деревням, сёлам и посёлкам. К слову, в одном из выездов примет участие бывший министр сельского хозяйства, депутат Госдумы Геннадий Кулик.

Победителей также будут определять с помощью народного голосования, который будет запущен 21 августа на интернет-ресурсе www.opora-vladimir.ru.

Напомним, что в этом году, как и в прошлом, разыграют гран-при смотра-конкурса и полагающиеся к нему 100 тысяч рублей. За первые места победители получат по 50 000 рублей, за вторые – по 30 000 рублей, за третьи – по 15 000 рублей.

В прошлом году за звание самой красивой деревни области соревновались 36 населенных пунктов. Гран-при увезли жители сел Архангел и Бутылицы, обладателями первых мест стали суздальское село Борисовское и селивановская деревня Юромка.

Фото: http://neirokod.ru/foto-domov-vladimirskoy-oblasti/