В Загородном районе Владимира заасфальтируют последнюю грунтовую дорогу

На ремонт этой городской дороги (прежде она шла вдоль коровников СПК «Коммунар», а теперь вдоль красивых новостроек) из бюджета города выделяют 10 миллионов рублей.

Объём работ сравнительно небольшой – 2,3 тысячи квадратных метров. К примеру, ремонтируемая площадь моста через Клязьму была в три раза больше при более скромных затратах – 7 миллионов рублей.

Дело в том, что на Песочной – от дома № 4 до дома № 64 – асфальтовую дорогу будут делать «с нуля». Сейчас там обычная грунтовка – с ямами, ухабами и прочими атрибутами сельских дорог. Она оправдывает название улицы – песок и всё: проезжающие машины поднимают клубы пыли.

На Песочной, понятное дело, нет ни разделения встречных потоков, ни дорожных знаков, ни пешеходных переходов. Жители окрестных домов каждый раз рискуют, переходя этот неорганизованный отрезок дороги.

Примечательно, что по нечетной стороне улицы Песочной дорога давно заасфальтирована. Хотя её не мешало бы расширить: в обе стороны машинам разъехаться проблематично, а тротуаров и вовсе нет.

Подрядчик приступит к строительству дороги уже в начале сентября. Управиться с работой он должен за месяц.