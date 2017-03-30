Суд осветил дорогу в Судогодском районе

Через суд пришлось решать вопрос об освещении участка автодороги Никулино-Воровского-Мошок Судогодского района. К Фемиде обратилась прокуратура – унылая темь на этой дороге в вечернее и ночное время подвигла «око государево» к требованию обязать управление автомобильных дорог администрации области, а также областной департамент транспорта и дорожного хозяйства заняться электрификацией.

До обращения в суд сотрудники прокуратуры и ГИБДД проверили эту дорогу на предмет безопасности. Выяснилось, что использовать её без наружного освещения нельзя. Суд, ссылаясь на соответствующий ГОСТ, подтвердил, что стационарное электрическое освещение на автомобильных дорогах предусмотрено на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами на расстоянии не менее ста метров.

Если рекомендации ГОСТа не выполняются, то дорогу, как считает суд, можно просто закрывать. Ну, или вводить ограничение на проезд транспорта. Понятно, что первое делать категорически нельзя, а второе – просто глупо (какими силами постоянно «ограничивать» движение на деревенской дороге?). Поэтому суд обязал дорожников и чиновников в срочном порядке исправить ситуацию – наладить освещение.

Похожая ситуация и в Гусь-Хрустальном районе. Только там внимание надзорных органов и суда привлёк участок с 0-ого по 18-ый км автодороги Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума. Ответчики – те же: ГБУ «Владупрадор» и областной департамент транспорта и дорожного хозяйства, правда, от них уже хотели не решения вопроса с освещением, а с обустройством посадочных площадок. Пока их нет, автобусы вынуждены останавливаться и производить посадку людей прямо на дороге.

Суд подтвердил, что есть риск безопасности пассажиров, поэтому обязал дорожников и чиновников привести остановки в нормативное состояние.

Кстати, на электронной площадке госзакупок администрация области уже выставила контракты на текущий ремонт остановок на межмуниципальных дорогах всех районов области. На каждый район выделено в среднем по 3 млн рублей.

Фото: http://www.ua-ru.info