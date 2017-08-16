Племянник казнокрада взял Берлин и попал под суд

Он прошел почти через все наполеоновские войны, проявил чудеса храбрости, командовал кирасирским полком, но затем попал в опалу, был вынужден покинуть службу, и умер всего лишь в 51-летнем возрасте.

Мостцы и Гаврильцево

Дворянский род Авдулиных известен с первой половины XVII столетия. Во второй половине XVIII века в царствование Екатерины II в тогдашнем Владимирском уезде (в пределах нынешнего Камешковского района) жительствовали родные братья Михаил Ильич и Николай Ильич Авдулины.

Старший из братьев Михаил, в отличие от большинства представителей дворянской молодежи того времени, избрал не военную, а гражданскую карьеру, на которой поначалу преуспел. При Павле I он занимал пост директора Нижегородской конторы государственного банка в чине надворного советника. Родовое имение Михаила Авдулина находилось в селе Мостцы, что ныне неподалеку от Камешково, и в соседнем сельце Кижаны близ Клязьмы – там имелась барская усадьба.

Младший брат Михаила Ильича Николай Ильич Авдулин решил стать военным: окончил Сухопутный шляхетский кадетский корпус в Петербурге, но выше первого офицерского чина прапорщика не продвинулся и вышел в отставку. Его усадьба находилась в сельце Гаврилово – нынешней деревне Гаврильцево на федеральной трассе М7 неподалеку от Пенкино. Николай Авдулин одного из своих пятерых сыновей назвал в честь старшего брата, считавшегося гордостью семьи, Михаилом.

Дядя подкачал

Михаил Авдулин-младший появился на свет в 1781 году. В 1797-м в 16-летнем возрасте он был зачислен сначала в Конную гвардию, а потом – в Кавалергардский полк. И тут грянула беда: банковский чиновник Михаил Ильич Авдулин в 1798 году был обвинен в растрате крупной суммы казенных денег – около 150 тысяч рублей, в ту пору целого состояния.

Его карьера рухнула с треском, а село Мостцы и сельцо Кижаны продали с аукциона помещикам Безобразовым для того, чтобы покрыть убытки казны. Так племянник Михаил Авдулин лишился материальной поддержки своего дяди, особенно важной, потому что жизнь гвардейского офицера в столице обходилась очень дорого.

Возможно, именно поэтому в гвардейцах корнет Михаил Авдулин-младший долго не задержался. Уже в 1801 году он перевелся в Екатеринославский кирасирский полк, славный своими боевыми традициями (геройски сражался со шведами во время Северной войны, в том числе в Полтавской битве, неоднократно воевал с турками, отличившись при осаде Силистрии и взятии Очакова).

Полком командовал герой русско-шведской войны 1788-1790 гг. генерал-майор Федор Левиз, женатый на тетке А.С. Пушкина. Так как гвардия имела старшинство в чине перед армией, то в кирасиры Авдулин поступил уже поручиком, а ему шел лишь 20-й год. Екатеринославский полк стоял в подмосковном городке Волоколамске, где все было намного дешевле, чем в столице.

Ссора и дуэль

В 1806 году екатеринославцы выступили в поход в Восточную Пруссию, где тогда велись боевые действия с армией императора французов Наполеона Бонапарта. Со своим полком поручик Авдулин в 1806-1807 гг. участвовал в больших сражениях с французами при Пултуске, Гуттштадте, Гейльсберге и Фридланде. Наградой за храбрость в этих боях стал перевод поручика Авдулина в Кавалергардский полк с сохранением чина.

На этот раз Михаил Авдулин отказываться от службы в гвардии и столичного житья не стал, так как получил небольшое имение от отца. Поручику Авдулину довелось командовать дворцовыми караулами, в том числе охранявшими личные покои императора.

Однажды, возвращаясь в казармы после несения караульной службы через Летний сад, кавалергарды случайно напугали гулявшую там императрицу Елизавету Алексеевну – жену Александра I. Царь велел гвардейцам через Летний сад не ходить. Однако в обход приходилось делать большой крюк, и в мае 1811 года Авдулин, будучи уже в чине лейб-гвардии штаб-ротмистра, вновь повел караул по одной из аллей Летнего сада.

На беду им встретился ротмистр того же Кавалергардского полка Николай Шеншин. Он сделал замечание Авдулину, тот ответил. Офицеры поссорились и решили разрешить спор дуэлью. Шеншин был убит наповал.

Храбрый воин

Дуэль не добавила Авдулину популярности у начальства, но карьеры ему не испортила. Вскоре кавалергарды уже дрались на поле брани Отечественной войны 1812 года. Штаб-ротмистр Авдулин оказался в составе 2-го эскадрона Кавалергардского полка, прикомандированного к отряду генерала П. Х. Витгенштейна.

6 августа Михаил Авдулин участвовал в первом сражении под Полоцком, где в критический момент, когда наша пехота стала отступать, построив 120 кавалергардов своего эскадрона, атаковал в конном строю 26-й линейный полк французской пехоты, остановив его наступление. Затем, повернув эскадрон, он направил его против рассеявшихся по оставленному русскому лагерю пехотинцев врага из других частей, обратив их в бегство и рубя на ходу.

Позже, когда сошлись наши и французские конные полки, Авдулин быстро собрал свой эскадрон и атаковал фланг головного полка 6-й бригады французской легкой кавалерии генерала Ж.-Б. Корбино. Атака была настолько неожиданна и стремительна, что целый полк французов дрогнул и отступил всего лишь перед одним эскадроном русских.

Несмотря на неоднократные атаки, кавалергарды понесли сравнительно малые потери: погиб один офицер и 13 кавалергардов, еще 19 были ранены. За этот беспримерный бой Авдулин был награжден орденом св. Георгия IV класса.

Дошёл до Берлина

В октябре Авдулин отличился во втором сражении под Полоцком, в котором был ранен «черепком от бомбы в левую ногу», однако остался в строю и был награжден орденом св. Владимира IV степени.

Командуя эскадроном кавалергардов, Авдулин участвовал в изгнании французов из пределов России, в том числе сражался при Березине (за этот бой он получил бант к ордену св. Владимира), где Великая Армия потерпела окончательное поражение.

В 1813 году Михаил Авдулин был произведен в гвардии ротмистры. Но воевать в Западной Европе и в самой Франции ему оказалось не суждено. Опытного офицера откомандировали формировать резервные эскадроны и брать Париж Авдулину не довелось.

В 1816 году Михаил Николаевич был произведен в полковники, а в 1817-м назначен командиром Псковского кирасирского полка, расквартированного в городе Рыльске Курской губернии. Этот полк он возглавлял почти восемь лет. В декабре 1824 года Александр I произвел Михаила Авдулина в генерал-майоры.

Обвинение и смерть

Однако потом, как когда-то его дядю, генерала Авдулина обвинили в том, что он, якобы, растратил казенные деньги – почти 40 тысяч рублей. Скорее всего, командира полка подставили его подчиненные, ведавшие хозяйственными вопросами, в которые тот не вникал.

Михаил Николаевич обязался заплатить недостачу из собственного кармана, но, проведя почти три десятка лет на военной службе, капиталов не нажил. Поэтому героя Отечественной войны отдали под суд.

Ему грозили разжалование и тюрьма. Правда, военные судьи в «уважение к долговременной и отличной его службе, бытности в походах и сражениях и полученной им раны» приняли решение Авдулина «от суда и ареста освободить».

Но расплачиваться генералу все равно пришлось путем продажи невеликого имения, после чего он остался без средств. А потом новый император Николай I в 1830 году повелел исключить генерала Авдулина из военной службы.

Все эти потрясения не прошли даром для отважного кавалериста, подкосив его сильнее французского клинка. В 1832 году Михаил Авдулин скоропостижно скончался, из 51-го года жизни 33 отдав военной службе. Где он похоронен – неизвестно. Портрета генерала также не сохранилось.

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