Жительница Владимира отсудила у поликлиники 31 тысячу рублей за зуб

Почти год длилось судебное разбирательство по иску жительницы Владимира относительно некачественно оказанной ей медуслуги в стоматологической поликлинике. На днях Октябрьский районный суд областного центра вынес решение: медики должны возместить бывшей пациентке компенсацию за моральные страдания (покуда она ходила по врачам, испытывала жуткую зубную боль).
Об этой истории «Призыв» рассказал в феврале 2017-го, когда дело только готовилось к рассмотрению Фемидой. В иске женщина писала, что обратилась в государственную стоматологическую поликлинику с острой болью – ей не помогли, хотя принимали дважды. Зато в платной поликлинике, куда, в конце концов, пришла несчастная пациентка, боль как рукой сняло. За деньги.
Женщина посчитала, что настрадалась основательно и написала претензию в стоматологическую поликлинику на качество оказания медуслуг. Там в добровольном порядке возместить компенсацию морального вреда отказались. Пациентка обратилась в страховую компанию ОМС, тамошние специалисты провели проверку и факт недобросовестно оказанной услуги подтвердили. Но требовать от медучреждения ничего не стали.
Тогда женщина обратилась в суд. Сейчас решение Октябрьского районного суда города Владимира уже вступило в законную силу. Городская стоматологическая поликлиника не стала подавать апелляцию в областной суд.
Пациентка со дня на день ждет поступления денежных средств. Общая сумма – 31 200 рублей, из них 15 000 – это компенсация морального вреда.
Юрист владимирской областной общественной организации по защите прав потребителей «Содействие» Евгения Кочеткова:
- Октябрьским районным судом было получено экспертное заключение о том, что услуги по медицинской помощи были оказаны ненадлежащим образом.
- Лечение проводилось неправильным методом, диагностика, а также назначенные лекарственные препараты также не соответствовали тому заболеванию, которое, собственно говоря, было диагностировано.
- В суде было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований.
- Взыскано было порядка 30 000 рублей, что включает в себя моральный вред (компенсацию морального вреда), также убытки, понесённые истцом в связи с тем, что ей пришлось обратиться в частную клинику для лечения своего заболевания, а также штрафы, предусмотренные законом о защите прав потребителей, и неустойку.
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