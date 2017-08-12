Жительница Владимира отсудила у поликлиники 31 тысячу рублей за зуб

Почти год длилось судебное разбирательство по иску жительницы Владимира относительно некачественно оказанной ей медуслуги в стоматологической поликлинике. На днях Октябрьский районный суд областного центра вынес решение: медики должны возместить бывшей пациентке компенсацию за моральные страдания (покуда она ходила по врачам, испытывала жуткую зубную боль).

Об этой истории «Призыв» рассказал в феврале 2017-го, когда дело только готовилось к рассмотрению Фемидой. В иске женщина писала, что обратилась в государственную стоматологическую поликлинику с острой болью – ей не помогли, хотя принимали дважды. Зато в платной поликлинике, куда, в конце концов, пришла несчастная пациентка, боль как рукой сняло. За деньги.

Женщина посчитала, что настрадалась основательно и написала претензию в стоматологическую поликлинику на качество оказания медуслуг. Там в добровольном порядке возместить компенсацию морального вреда отказались. Пациентка обратилась в страховую компанию ОМС, тамошние специалисты провели проверку и факт недобросовестно оказанной услуги подтвердили. Но требовать от медучреждения ничего не стали.

Тогда женщина обратилась в суд. Сейчас решение Октябрьского районного суда города Владимира уже вступило в законную силу. Городская стоматологическая поликлиника не стала подавать апелляцию в областной суд.

Пациентка со дня на день ждет поступления денежных средств. Общая сумма – 31 200 рублей, из них 15 000 – это компенсация морального вреда.

Юрист владимирской областной общественной организации по защите прав потребителей «Содействие» Евгения Кочеткова: