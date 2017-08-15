Жительница Владимира отсудила у банка кредит на фитнес-услуги

Пожилая жительница Владимира была клиентом фирмы, прославившейся сомнительными эстетическими процедурами. Её уговорили прийти на приём – посмотреть и испытать на себе чудодейственные процедуры. Убедили, что боли в коленях её мучают из-за лишнего веса, поэтому срочно необходимо пройти программу по коррекции тела.

Курс стоил около 90 тысяч рублей. Весьма кстати в центре, предлагающем оздоровительные услуги, оказались кредитные специалисты. Несмотря на поздний час (на момент сделки было около восьми часов вечера), из банка быстро пришло одобрение кредита.

Только дома, поговорив с сыном, женщина осознала, что она теперь обладатель ощутимого для пенсионерки кредита на сумму 116 тысяч рублей (стоимость курса и банковские проценты). А изучив список оздоровительных процедур, она поняла, что они ей совершенно не подходит.

Следующим же утром женщина пришла в банк и написала заявление на расторжение кредитного договора в связи с невозможностью его выплаты. Банковские специалисты зарегистрировали и приняли документ. Клиентка успокоилась и за месяц успела забыть о неприятном инциденте. Кредитные средства не снимала, услугами центра оздоровления не пользовалась.

Но коллекторы и служба безопасности банка вскоре напомнили о долге. Оказывается, деньги вопреки желанию потребителя перечислили по назначению. Год жительница Владимира спорила с банком, а потом обратилась за помощью к юристам областной общественной организацией по защите прав потребителей «Содействие».

Сначала юристы пытались решить дело мирным путем. Но эстетический центр не отреагировал на претензию. В итоге юристы обратились в Ленинский районный суд. В ходе разбирательства ответчик настаивал на том, что нет точного времени обращения потребителя в банк, а спустя сутки после оформления кредитный договор обратной силы не имеет. Но потребитель пришла в банк утром, а не вечером, поэтому права ее были нарушены.

Юрист Евгения Кочеткова:

Суд признал истца экономически слабой стороной. Бремя доказывания времени обращения лежит на банке.

Физическое лицо не может узнать время регистрации. Теперь мы хотим отдельно подать в суд на возмещение судебных расходов.

Самое главное, пенсионер избавлен от обязательств, платить такой большой кредит ей не придется.

Тем временем в отношении руководителя эстетического центра по целому ряду эпизодов возбуждено уголовное дело, он находится под арестом. Следствие пытается доказать, что он занимался мошенничеством в особо крупных размерах.

Фото: https://media.rusbase.com/upload_tmp/shutterstock_190858520.jpg