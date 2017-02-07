Жительница Владимира судится из-за зубной боли

Она обратилась в стоматологическую поликлинику с острой зубной болью. Ее приняли бесплатно. Доктор сделала рентген, никаких отклонений не увидела.

– Как рассказывает пациентка, зуб посмотрели – изъянов не нашли. Посоветовали пополоскать травками и отпустили восвояси. Спустя пару дней снова вернулась, уже с дикой болью и к другому врачу, – рассказывает юрист владимирской общественной организации по защите прав потребителей «Содействие» Евгения Кочеткова, к которой позже обратилась пациентка.

При втором приеме ей разрезали десну, чтобы «отходил гной». Но он так и не вышел. А боль, наоборот, усилилась. В третий раз с острой зубной болью пациент обратилась уже в частную клинику. И там за деньги зуб вылечили – боль отступила.

Женщина посчитала, что настрадалась основательно и написала претензию в стоматологическую поликлинику на качество оказания медуслуг. Там в добровольном порядке возместить компенсацию морального вреда отказались. Пациентка обратилась в страховую компанию ОМС, тамошние специалисты провели проверку и факт недобросовестно оказанной услуги подтвердили. Но требовать от медучреждения ничего не стали.

И женщина пошла в суд, заручившись помощью юристов-общественников. Суд пока назначил экспертизу, которую проведут нижегородские специалисты. Правда, на это может уйти два месяца.

Кстати, судебные разбирательства с городскими стоматологическими поликлиниками – явление достаточно редкое. В прошлом году, к примеру, через Октябрьский районный суд прошли лишь два дела. С частными стоматологами владимирцы судятся куда чаще. И выигрывают.

К примеру, на днях частники проиграли тяжбу сначала в районном, а затем и в областном суде. Взялись делать зубной протез, но качественно смогли выполнить только слепок. Сам протез вышел из рук вон плохо: между зубами – щербины, и вообще цвет его не соответствовал цвету «родных» зубов клиентки. Суд обязал стоматологов выплатить пострадавшей около 70 тысяч рублей.

Фото: http://centrbutovo.ru/uploads/posts/ 2016-05/1462116518_dentofobiya.jpg